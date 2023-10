Slovenci si dajo duška, ko vidijo Ludogorec, dva gola Mihe Zajca

Tretje kolo konferenčne lige je posebej dobre volje končal slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc, ki je za zmago Fenerbahčeja proti Ludogorcu s 3:1 dosegel dva gola.

V skupini H je Zajc za Turke odigral celo tekmo, gola pa dosegel za 2:0 in 3:1 v 52. in 93. minuti. Prvi Fenerbahčejev gol je prispeval Michy Batshuayi, podajalec pri prvem Zajčevem zadetku. Na drugi tekmi skupine je Spartak Trnava, ki še nima točke, izgubil proti Nordsjaellandu z 0:2. Adrian Zeljković je igral celo tekmo za Spartak, Miha Kompan Breznik pa je vstopil na začetku drugega polčasa. Fenerbahče vodi v skupini z devetimi točkami, Nordsjælland je drugi s šestimi.

V skupini D je Lugano, za katerega je Žan Celar igral celo tekmo, izgubil proti zdaj vodilnemu Bruggeu z 1:3, medtem ko je Bodö/Glimt s 3:1 odpravil Bešiktaš. Nino Žugelj je za Norvežane, ki imajo tako kot Lugano štiri točke (tri manj od Bruggea), igral od 61. minute. Minuto zatem mu je VAR razveljavil zadetek.

V skupini E je razpoložena Aston Villa, pri kateri je Leon Bailey prispeval gol in podajo, na gostovanju s 4:1 odpravila Alkmaar in je vodilna. Varšavska Legia, za katero je Blaž Kramer dosegel zmagoviti gol v 62. minuti, pa je v gosteh pri Zrinjskemu slavila z 2:1. Kramer je sicer igral do 72. minute. Aston Villa in Legia imata na vrhu po šest točk.

V skupini G pa je Aberdeen brez pomoči Esterja Soklerja izgubil proti solunskemu Paoku z 2:3. Škoti so z goloma v 50. in 58. minuti vodili že z 2:0, toda Kiril Despodov v 73., Vieirinha v 84. in Stefan Schwab v 96. minuti z bele pike za gostujočo zmago. Na drugi tekmi je Eintracht Frankfurt premagal HJK Helsinke s 6:0, Junior Dina Ebimbe je zadel dvakrat za Nemce.

Paok je na vrhu skupine in je stoodstoten, tako kot še Fenerbahče ter Viktoria Plzen v skupini C.