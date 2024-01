Luis Enrique je dočakal prvi pokal na klopi PSG

Nogometaši PSG so še 12. v klubski zgodovini, skupno pa desetič v zadnjih 11 letih postali zmagovalci francoskega superpokala. Na stadionu Park princev v Parizu so sinoči premagali Toulouse z 2:0 (2:0). To je bil prvi naslov za trenerja Luisa Enriqueja za PSG (vodenje kluba je prevzel 5. julija lani) in prvi po letu 2017, ko je z Barcelono osvojil španski kraljevi pokal.

Zmago sta francoskemu prvaku zagotovila Južnokorejec Kang-In Lee (3.) in domači zvezdnik Kylian Mbappe (44. minuta).

Sprva je bilo predvideno, da bo finale superpokala avgusta na Tajskem, a se je organizator tekme tik pred zdajci umaknil. Zamenjave v tujini ni bilo mogoče najti, čeprav so želeli igrati ali v Savdski Arabiji ali Katarju, zato so dvoboj prestavili na zimo.

To je šele drugič po letu 2008, da je bila tekma na francoskih tleh.