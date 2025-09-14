Luis Enrique bi pisal zgodovino, Diego Simeone presenetil z odgovorom

V nadaljevanju preberite:

Le še dva dneva nas ločita od štarta nove sezone lige prvakov v nogometu. Kolesje v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju se bo spet zavrtelo v torek, ko bosta sodnika najprej (ob 18.45) zapiskala začetek dvobojev Athletic Bilbao – Arsenal in PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise, h kateremu je, mimogrede, junija letos prestopil avstrijski napadalec Raul Florucz, nekdanji adut ljubljanske Olimpije. Ob 21. uri bodo sledile še tekme Real Madrid – Marseille, Benfica – Karabah, Juventus – Borussia Dortmund in Tottenham – Villarreal.

Zvezdniki kluba Paris Saint-Germain (PSG), ki branijo prestižno lovoriko (v majskem velikem finalu so kar s 5:0 z zelenice v Münchnu odpihnili nogometaše milanskega Interja), bodo lov na nov pokal začeli dan pozneje.