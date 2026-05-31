Luis Enrique s tretjim naslovom v ligi prvakov med trenerske legende

Le nekaj nogometnih trenerjev, natančneje zgolj veliki Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane in Pep Guardiola se lahko pohvalijo s tem, da so kot trenerji več kot dvakrat osvojili nogometno ligo prvakov – zdaj se je elitnemu klubu pridružil še Luis Enrique, ki je po letu 2015 in 2025 pokal z velikimi uhlji v zrak dvignil še tretjič.

»Že dolgo časa nazaj sem se odločil, da bom ob takšnih trenutkih užival, saj ob zmagi po enajstmetrovkah vsakokrat rabiš nekaj sreče. Neverjetno je. Mislim, da smo si danes zaslužili zmage, čeprav si jo je tudi naš tekmec. A način, na katerega smo igrali celotno sezono, je dokazatelj, zakaj smo zmagali. Zelo smo srečni in upam, da bomo najboljši tudi prihodnje leto, zakaj pa ne,« je ob koncu tekme govoril čustveni Enrique.

Takole je Enriquieju čestital tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Španec je leta 2015 v Berlinu do naslova prvakov popeljal takrat izjemno Barcelono, za katero so igrali Lionel Messi, Neymar in Luis Suarez, zaslovel pa je z zelo napadalno igro. Vmes je bil tudi trener španske nogometne reprezentance, leta 2019 pa ga je doletela huda življenjska preizkušnja, ko je zaradi redkega raka izgubil hčerko Xano. Rad ima tudi kolesarstvo – lani si je ob padcu sicer zlomil ključnico, pred tem pa je nekajkrat nastopil tudi na vzdržljivostni gorskokolesarski dirki Cape Epic.

PSG je pred nekaj tedni vnovič postal prvak francoske lige, očitno pa bo Enrique še dolgo časa ostal na klopi Parižanov, saj je že napovedal, da bo naslov poskušal ubraniti tudi prihodnje leto. V francoski prestolnici je zgradil izjemno ekipo, ki je danes ob razmeroma neprepričljivi igri vendarle prišla do velike zmage.