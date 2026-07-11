Luis Enrique se je zapičil v nesojenega zeta

Vodilni španski športni dnevnik Marca je razkril, da sta se napadalec Barcelone in španske reprezentance Ferran Torres ter evropski klubski prvak Paris Saint-Germain že dogovorila o igralčevih zahtevah za selitev v Pariz. Manjka le še dogovor med kluboma.

Parižani so iskali napadalca, ki bi lahko igral na več položajih v napadu, 26-letni Torres pa ustreza temu profilu trenerja Luisa Enriqueja. Dobro ga dobro pozna še iz obdobja, ko je vodil špansko reprezentanco. Nesojeni Enriquejev zet – od leta 2021 do 2023 je bil Torres v srčni zvezi z Enriquejevo hčerko Siro Martínez – ima vse značilnosti, ki ustrezajo slogu igre Parižanov: gibanje brez žoge, sposobnost visokega pritiska, taktično prilagodljivost in učinkovitost v zaključkih napadov.

Torres ima pogodbo do leta 2027. Ključni dejavnik pri morebitnem prestopu bi lahko bila prihodnost Bradleyja Barcole pri PSG. Če bo francoski krilni napadalec zapustil Park princev, bo Torres prva izbira, pri čemer mu gre na roko tudi finančna šibkost katalonskega velikana, saj bi še kako prav prišla odškodninska injekcija blizu 100 milijonov evrov. Po navedbah španskih medijev bi prestop Parižane stal 85 milijonov evrov plus dodatnih 15 milijonov evrov v obliki bonusov.