    Nogomet

    Luis Enrique si je zlomil ključnico

    Po petkovi kolesarski nesreči je bila trenerju PSG nudena takojšnja zdravniška oskrba, ki ji bo v kratkem času sledila še operacija.
    Luis Enrique bo moral na operacijo. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Luis Enrique bo moral na operacijo. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Delo
    6. 9. 2025 | 09:54
    6. 9. 2025 | 09:59
    1:41
    Trener francoskega nogometnega velikana Paris Saint-Germaina Luis Enrique je v petek padel s kolesom in si pri tem zlomil ključnico. Zaradi omenjene poškodbe bo španski strateg moral na operacijo.

    Nesrečen dogodek je na omrežju X že potrdil tudi pariški velikan. »Klub trenerju izraža polno podporo in mu želi hitro okrevanje. Po petkovi kolesarski nesreči mu je bila nudena takojšnja zdravniška oskrba, ki ji bo v kratkem času sledila še operacija. O nadaljnjih podrobnostih bomo javnost obveščali sproti.«

    Z dirigentom Luisom Enriquejem je PSG končno na vrhu Evrope

    Po predvidevanjih naj bi Enriquejevo okrevanje trajalo od šest do osem tednov. Nekdanji nogometaš in španski reprezentant je PSG v minuli sezoni popeljal do naslova v ligi prvakov in francoskega prvaka, prav tako pa je uspešno začel novo, saj je s Parižani osvojil evropski superpokal in zmagal na uvodnih treh tekmah v francoskem prvenstvu.

    Enrique je v svoji dosedanji trenerski karieri poleg PSG vodil še Romo, Celto Vigo in Barcelono. Med letoma 2018 in 2022 je sedel na klopi španske nogometne reprezentance. Za slednjo je kot igralec zbral 62 nastopov in dosegel 12 zadetkov.

    Luis EnriquePSGParis Saint-Germainnesrečaligue 1

