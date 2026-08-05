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Nogomet

Figo s tremi besedami nad Infantina

»Lagal je, zavajal in skušal poskrbeti za lastno korist na račun igre, ki naj bi ji služil,« je o predsedniku Fife povedal legendarni Luis Figo.
Luis Figo je obrnil hrbet Gianniju Infantinu. FOTO: Eloisa Sanchez /Reuters
Galerija
Luis Figo je obrnil hrbet Gianniju Infantinu. FOTO: Eloisa Sanchez /Reuters
Peter Zalokar
5. 8. 2026 | 15:39
5. 8. 2026 | 15:42
3:09
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Nekdanji portugalski reprezentant Luis Figo, ki je igral tako za Barcelono kot Real Madrid, je predsednika Fife Giannija Infantina pozval k takojšnjemu odstopu. Očita mu zavajanje ter poskus uveljavitve načrta za prodajo deleža komercialnih pravic svetovnega prvenstva brez ustreznega posvetovanja z nogometnimi zvezami.

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Infantino na vse tanjšem ledu

Pritisk na predsednika Infantina se stopnjuje po razkritju načrta, po katerem naj bi družba FIFA Forward Enterprise zasebnim kapitalskim skladom prodala 20-odstotni delež v poslovanju, povezanem s svetovnim prvenstvom. Predlog so po navedbah tujih medijev zavrnile tri kontinentalne konfederacije, zaradi česar ga je vodstvo Fife opustilo. Infantino je nato danes v Maroku sklical izredne pogovore z vodilnimi predstavniki organizacije.

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Je bila Oceanija tista, ki je dokončno pokopala Infantinov načrt?

V razpravo se je vključil tudi Luis Figo. V prispevku za britanski Daily Mail je ostro kritiziral Infantinovo ravnanje in zahteval njegov odhod. »O težavah v Fifi bi lahko napisal 10.000 besed. Toda rešitev potrebuje le tri: Infantino mora oditi,« je zapisal Figo.

Nekdanji nogometaš je predsedniku Fife očital, da je skušal obsežne spremembe uveljaviti predvsem v korist sebe in svojih sodelavcev. Po njegovih besedah takšno ravnanje ne sodi v prihodnost nogometa. Infantino je predlog zagovarjal z razlago, da bi povečal prihodke vseh članic Fife. Kritike pa je sprožil predvsem način priprave posla, saj naj bi ga vodstvo želelo izpeljati hitro in brez širšega posvetovanja z nacionalnimi zvezami.

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Infantinu hrbet obrnila še Srbija: Fifa potrebuje novo vodstvo

Luis Figo in Aleksander Čeferin sta dobra znanca. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Luis Figo in Aleksander Čeferin sta dobra znanca. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Dodatne pomisleke so povzročila ugibanja, da bi lahko vstop zasebnega kapitala povečal pritisk za pogostejšo izvedbo svetovnega prvenstva, morebiti na dve leti namesto na dosedanja štiri.

Infantinovo ravnanje naj bi kritiziralo tudi več visokih predstavnikov Fife, med njimi nekdanji trener Arsenala in zdajšnji vodja globalnega nogometnega razvoja pri Fifi Arsene Wenger.

Figo, ki se je leta 2015 umaknil iz tekme za predsednika Fife, meni, da Infantino ne bi smel čakati na prihodnje volitve. »Infantino je razvrednotil položaj predsednika Fife, za katerega je obljubljal, da ga bo povzdignil,« je zapisal. »Lagal je, zavajal in skušal poskrbeti za lastno korist na račun igre, ki naj bi ji služil.«

Gianni Infantino se je znašel v škripcih. FOTO: Reuters
Gianni Infantino se je znašel v škripcih. FOTO: Reuters

Po Figovih besedah je Infantino izgubil podporo dela vodstva, najbližjih svetovalcev in širše nogometne javnosti. Svoj poziv je sklenil z besedami: »Prepozno je, da bi rešil svoje dostojanstvo, ni pa prepozno, da rešimo nogomet. Oditi bi moral. Zdaj.«

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FifaGianni Infantinosvetovno prvenstvo v nogometuLuis FigoFifa Forward EnterpriseArsene WengerDaily MailBarcelonaReal Madrid

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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