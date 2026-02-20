  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Figo odgovarjal o Ronaldu: On je igral z mano in ne obratno

Nekdanji portugalski zvezdnik Luis Figo je spregovoril o evropskem prvenstvu leta 2004, na katerem je prvič v svoji karieri nastopil tudi Cristiano Ronaldo.
Luis Figo je v svoji karieri igral za Real Madrid, Barcelono in AC Milan FOTO: Š Charles Platiau/Reuters Pictures
Galerija
Luis Figo je v svoji karieri igral za Real Madrid, Barcelono in AC Milan FOTO: Š Charles Platiau/Reuters Pictures
T. E.
20. 2. 2026 | 13:24
20. 2. 2026 | 13:31
2:04
A+A-

Nekdanji portugalski nogometaš Luis Figo je na podkastu The Obi One, ki ga med drugim vodi upokojeni vezist John Obi Mikel, hitro popravil voditelja, da je Cristiano Ronaldo igral z njim in ne obratno. Dobitnika zlate žoge leta 2000 so namreč vprašali o evropskem prvenstvu leta 2004, ko je tedaj 18-letni Ronaldo prvič nastopil na velikem reprezentančnem tekmovanju.

»Ne. Igral je z mano. On je začenjal, jaz pa sem končeval,« je odgovoril Figo, ki je igral za Real Madrid, Barcelono in AC Milan. »Videlo se je, da je bil neverjeten talent in z lastnostmi, ki jih je imel v tistem času, imel je 18 let ... imel je namreč tehniko. Bil je zelo hiter, igral je z obema nogama in znal je skakati.«

Ronaldo je na domačem evropskem prvenstvu dosegel dva zadetka, na koncu pa je Portugalska v finalu klonila proti Grčiji. Tedanji nastopi petkratnega dobitnika zlate žoge so navdušili tudi Figa.

»Takrat je bil neverjeten ... Mogoče ljudje, ko poveš nekaj, kar ni pozitivno, mogoče si mislijo, da je ljubosumen zaradi te in one generacije Portugalske. Ne,« je nadaljeval Figo in dodal, da svojega nekdanjega reprezentančnega kolega občuduje. »Je oseba, ki je ime Portugalske ponesla povsod, in rekordi, lakota, ki jo ima, da bi bil vedno boljši in zmagoval, bil konkurenčen, mislim, da so le lepe besede v zvezi s tem, kar je zgodovina nogometa.«

Cristiano Ronaldoportugalska nogometna reprezentancaLuis FigoPortugalskaevropsko prvenstvo v nogometu

Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Od 35 do 120 evrov za nego psa: kaj vpliva na ceno pasjega frizerja?

Obisk pasjega frizerja je za mnoge lastnike kužkov stalnica; ne le zaradi urejenega videza, temveč predvsem zaradi skrbi za higieno, zdravje kože in dlake.
Kaja Berlot 20. 2. 2026 | 13:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Tajska

Soustanovitelj modnega velikana Asosa umrl po padcu s 17. nadstropja

Quentin Griffiths je bil britanski državljan, vpleten v dve tekoči sodni zadevi, je navedla tajska policija.
20. 2. 2026 | 13:31
Preberite več
