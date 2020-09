Luis Suarez je na poti v Torino končal pri Janu Oblaku

Ljubljana



Urugvajec v Torino poslal Alvara Morato

Alvaro Morata je bil član Juventusa od leta 2014 do 2016. FOTO: AFP



Barcelona za Suareza plačal 80 milijonov evrov

Lionel Messi je z odhodom Luisa Suareza izgubil velikega prijatelja. FOTO: Pau Barrena/AFP

- Na poti med Barceloni in Madridom se je za trenutek ustavil v Italiji. V svojem pobalinskemu slogu naj bi v Perugi goljufal pri testu o italijanskem jeziku, zaradi česar so v Italiji sprožili preiskavo, nazadnje pa je namesto prihoda v Torino prišel v Madrid.V glavni vlogi je bil, eden od najboljših napadalcem zadnjih deset let in eden od največjih žrtev nove metle pri Barceloni trenerjaUrugvajca je z veseljem sprejel Atletico Madrid. Barceloni je primaknil nekaj drobiža, šest milijonov evrov, in v Italijo k Juventusu, kjer je nekoč že bil, posodil. Stara dama bo za 27-letnega Španca plačala 10 milijonov evrov z možnostjo odkupa pogodbe po konce sezone za 45 milijonov €. Lahko tudi podaljša posojnino za 10 milijonov €, a bo potem odkupna klavzula tudi 10 milijonov € nižja.Tako delujejo poslovne zakonitosti med nogometnimi velikani, po katerih je volk sit, koza cela. V tem primeru je najmanj potegnila prav Barcelona, a še vedno več, kot bi sicer. Juventus je ujel napadalca, ki že pozna italijanski nogomet in se je v njem odlično znašel, madridsko rdeče-beli pa so dobili za sezono ali dve motiviranega strelca.V sredo zvečer je Barcelona objavila izjavo, v kateri se zahvaljuje Suarezu, sicer enemu od najtesnejših prijateljev, za šest let, ki jih je preživel v klubu. Triintridesetletni napadalec bo imel danes ob 12.30 na štadionu Camp Nou poslovilno novinarsko konferenco, preden se bo za dve leti pridružil Atleticu.Pripravljen se je tudi odpovedati polovici plače, ki jo je imel v Barci, kjer je zaslužil 30 milijonov € bruto na leto.Novi nizozemski trener Barcelone Ronald Koeman se je odločil za prenovo moštva po polomiji v ligi prvakov, Katalonci pa tudi klestijo stroške za plače.Na Pirenejski polotok je Suarez prišel leta 2014 za 80 milijonov evrov iz Liverpoola. Z Barcelono je osvojil štiri naslove španskega prvaka, štiri pokalne lovorike in en pokal lige prvakov. Napadalec je na 283 tekmah dosegel 198 golov za Barcelono, s čimer je tretji najboljši strelec kluba v zgodovini.Kljub zavidljivi statistiki ni bil več zaželen na Camp Nouu; Katalonci so ga najprej želeli izpustiti celo brezplačno, pod pogojem, da se ne bi pridružil vrhunskim klubom.Predsednik Barceloneje nato spremenil svoje stališče, ko so se začeli zanj zanimati tekmeci Barcelone v španskem prvenstvu oziroma evropskih tekmovanjih.Sprva je Bartomeu prestop blokiral, ker Urugvajca ni želel prodati španskemu tekmecu. Toda po srečanju z igralčevimi predstavniki je katalonski klub popustil, saj je napadalec grozil z mediji. Atletico bo plačal osnovno odškodnino v višini največ šest milijonov evrov, kar pa se lahko tudi spremeni glede na uspehe Madridčanov v ligi prvakov, Suarezovo sago opisuje britanski BBC.Urugvajčev prestop v Juventus je padel v vodo tudi zaradi zapletov s pridobivanjem italijanskega državljanstva. Juventus je namreč že zapolnil svojo kvoto igralcev zunaj EU, zato se Suarez brez italijanskega potnega lista ni mogel pridružiti torinski stari dami.Urugvajec je sicer želel nekoliko pospešiti ta postopek. V Italiji se je tako znašel v preiskavi zaradi suma goljufanja na izpitu iz italijanščine, ki je pogoj za pridobitev državljanstva, pri čemer pa naj bi na Univerzi za tujce v Perugii dobil nedovoljeno pomoč.