Luis Suarez ostaja, ker ni denarja za Memphisa Depaya

AFP Novi trener Barcelone Ronald Koeman ni prav zadovoljen s tem, da je ostal Luis Suarez. FOTO: Pau Barrena/AFP

- Pri španskemu nogometnemu velikanu Barceloni nič ne gre tako, kot bi želeli njeni voditelji. Ali trener. Še pred letom dni je zaplačala 130 milijonov evrov, zdaja ne more kupiti igralca niti za 30 milijonov €. V zadnjem trenutku je Koeman ostal brez svojega izbranca iz Lyona. Nizozemski napadalec bi moral pri katalonskemu moštvu zamenjati urugvajskega veterana, ki je bil z nogo in tri četrt že pri Juventusu.Že tako ne prav dobro vzdušje pri Barceloni je podžgal še Lyonov predsednik , ki je razkril, da je Nizozemčev prestop padel v vodo, ker je Barcelona brez denarja in ni sposobna plačati 30 milijonov evrov odškodnine. To je sicer Aulasova plat zgodbe, druga je Barcelonina, po kateri je Juventus odstopil od namere, da bi v Torino pripeljal 33-letnega napadalca.Razlog naj bi bil birokratski. Suarezov postopek pridobitve italijanskega državljanstva bi se preveč zavlekel, zaradi česar Suareza ne bi bilo na seznamu prijavljenih igralcev za skupinski del tekmovanja v ligi prvakov. Moštva morajo najkasneje do 6. oktobra izstaviti seznam igralcev.Koeman je razkrivanju svojih kadrovskih načrtih povedal, da Suareza ni v njegovih zamislih. A je tudi priznal, da če bi želel pripeljati kakšno okrepitev, bi klub najprej moral prodati kakšnega igralca.