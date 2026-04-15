Nogomet

Luisu Enriqueju ni mar, proti komu za finale, nocoj bo užival s kozarcem v roki

Trenerju Paris St-Germaina, branilca naslova v ligi prvakov, je v užitek voditi moštvo, ki je sposobno igrati na takšni ravni ne glede na to, kdo je tekmec
Luis Enrique in Ousmane Dembele sta podobno kot lani v formi v  najpomembnejšem delu sezone. FOTO: Franck Fife/AFP
Luis Enrique in Ousmane Dembele sta podobno kot lani v formi v  najpomembnejšem delu sezone. FOTO: Franck Fife/AFP
G. N.
15. 4. 2026 | 12:40
2:15
A+A-

V senci madridske bitke za preboj v polfinale lige prvakov je branilec lovorike Paris St-Germain kljub slabšim trenutkom na Anfieldu z goloma »zlate žoge« Ousmana Dembeleja z 2:0 premagal Liverpool (skupno 4:0). Trener Parižanov Luis Enrique je bil po lekciji jasen in je tekmecem sporočil, da so pripravljeni za obrambo naslova.

»Težko je ubraniti lovoriko v ligi prvakov, to vsi vemo, toda znova smo tukaj in takšne priložnosti moramo znati izkoristiti,« je Španec dal vedeti, da je zmagovalna miselnost ključna za uspehe njegovega moštva, ki ga odlikuje »notranja moč«.

»Težko je presojati o avri, vem pa, da je v užitek voditi moštvo, ki je sposobno igrati na takšni ravni ne glede na to, kdo stoji na nasprotni strani. Imamo ogromno zaupanja vase, to energijo pa čutimo tudi s tribun,« je povedal Enrique in rekel, da mu je vseeno, s kom se bo pomeril za finale. »Tekmo si bom ogledal s kozarcem v roki,« je dodal. PSG se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja Bayern – Real Madrid.

Angleške prvake je v sezoni razočaranj doletela še ena nesreča. Tekma se je že po pol ure zaradi strgane tetive končala za napadalca Huga Ekitikeja. Francoski reprezentant je bil del Liverpoolovega ​poletnega paketa nakupa napadalcev. Prav 23-letnik iz Reimsa, za katerega so rdeči plačali 90 milijonov evrov, je v tej sezoni z enajstimi goli najboljši klubski strelec v premier league. Decembra je Liverpool ostal že brez najdražjega napadalca, Šveda Alexandra Isaka. Zanj je plačal 145 milijonov evrov.

