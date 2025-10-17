Dončić bo ambasador: Ponosen sem

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je postal ambasador skupnosti Los Angelesa za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2026, so sporočili na uradnih družbenih profilih mesta prireditelja tekem.

Los Angeles bo tekme mundiala, ki bo naslednje leto na sporedu med 11. junijem in 19. julijem, gostil na štadionu SoFi s kapaciteto nekaj nad 70.000 gledalcev. Štadion bo gostil pet tekem skupinskega dela in tri izločilne dvoboje.

Mesta prirediteljic pred začetkom SP predstavljajo ambasadorje za tamkajšnje skupnosti v želji povečati doseg in popularizirati nogomet predvsem v ZDA. V Los Angelesu je ambasador skupnosti postal slovenski as Dončić.

»Ponosen sem, da bom postal ambasador skupnosti svetovnega prvenstva v nogometu v Los Angelesu,« je v nagovoru povedal 26-letni košarkar Los Angeles Lakers.

Luka je spreten tudi z nogo. FOTO: Jerome Miron/Reuters

»Gre za največji dogodek v športu, zares se ga zelo veselim. Že od malega spremljam nogomet, ki je velik del mojega življenja,« je dodal Dončić.

»Los Angeles je lepo in raznoliko mesto, nogomet pa v ZDA postaja vse bolj priljubljen, zato je mesto vsekakor primerno za obisk med SP. Svetovno prvenstvo spremlja ogromno navijačev. Šport, še posebej pa nogomet ljudi vseh generacij povezuje in navdihuje,« je še sklenil Dončić.

»Luka pooseblja mednarodni duh svetovnega prvenstva v nogometu in živahno energijo Los Angelesa. Mesto se pripravlja na nepozabno izkušnjo, ko bo ta čudovita igra naslednje poletje v središču pozornosti športne javnosti,« so prireditelji še zapisali na družbenih omrežjih.