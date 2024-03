Luka Elsner pred zahtevno misijo v Franciji

Nogometaši Le Havra, ki jih v francoskem prvenstvu vodi slovenski trener Luka Elsner, so v vse zahtevnejšem položaju na lestvici ligue 1. Tudi po 26. kolu nadaljujejo s padanjem proti dnu lestvice, potem ko so na domačem igrišlu z 0:2 izgubili proti Montpellieru, ki je imel pred tekmo točko zaostanka za le Havrom, po tekmi pa ga je prehitel. Ni bil edini, ki je prišel pred Le Havre in ga potisnil na 15. mesto razpredelnice. To je uspelo tudi Nantesu, ki je presenetljivo zmagal v Nici, izid je bil 2:1.

Zadnjeuvrščeni Clermont, ki za Le Havrom zaostaja za sedem točk, je doma z 0:3 izgubil proti Toulousu, Elsnerju in njegovi ekipe pa je šel na roke vsaj izid v Lorientu, kjer so domači, 16. ekipa prvenstva, z 0:1 izgubili proti Brestu. Slednji se je vrnil na drugo mesto, ki ga je za en dan izgubil v soboto, ko je Monaco s 5:2 ugnal predzadnji Metz.