Luka Elsner si je vsaj začasno oddahnil

Nogometaši Le Havra, ki jih vodi slovenski trener Luka Elsner, so v 32. kolu francoske lige gostili Strasbourg in ga premagali s 3:1. Z novimi tremi točkami so dve dejanji pred koncem vsaj začasno varni pred izpadom v drugo ligo. Le Havre je povedel v 24. minuti, po podaji Josueja Casimira je zadel Yassine Kechta. Ista naveza je poskrbela tudi za 2:0 v 65. minuti. Frederic Guilbert je v 86. minuti zadel pri gostih, vendar so domači zmago potrdili v 96. minuti, ko se je med strelce vpisal še Andre Ayew.

Le Havre je zdaj pri 32 točkah in ima na »varnem« 14. mestu tri več od Metza, šest od Lorienta in sedem od Clermonta. Zadnji dve mesti pomenita izpad v drugo ligo, 16. pa vodi v dodatne kvalifikacije.