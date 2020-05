Luka Jović bo počival več tednov

Ljubljana – Da je lahko po daljšem premoru vrnitev na treninge s polno obremenitvijo zelo tvegana za poškodbe, na kar so opozarjali številni strokovnjaki, se je potrdilo tudi v primeru Luke Jovića. Mladi srbski nogometaš, ki je šele pred nekaj dnevi spet pripotoval v Madrid, si je namreč zlomil eno od kosti v desnem stopalu.



Potem ko je med premorom zaradi pandemije novega koronavirusa dva meseca preživel v Beogradu, se je v Španijo vrnil pred nekaj dnevi. Jović, ki je 23. decembra lani praznoval 22. rojstni dan, si je zlomil kost v peti desne noge, so v sporočilu za javnost zapisali pri madridskem Realu.



»Po podrobnejšem zdravniškem pregledu so zdravniki pri Luki Joviću ugotovili zlom kosti v desnem stopalu. Zdaj čakamo na nadaljnji razvoj,« so sporočili iz Reala, pri katerem še niso ocenili, kako dolgo bo trajalo okrevanje. Z igrišč bo predvidoma odsoten več tednov.