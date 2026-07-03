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Luka Modrić: Če bi bilo obratno, se VAR ne bi javil!

Dvoboj šestnajstine finala svetovnega prvenstva v nogometu med Hrvaško in Portugalsko sprožil polemike po vsem svetu. Ognjeviti zabili gol za podaljšek, a ...
Hrvaški selektor Zlatko Dalić (levo) se ni povsems prijaznil s porazom in slovesom od svetovnega prvenstva. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Hrvaški selektor Zlatko Dalić (levo) se ni povsems prijaznil s porazom in slovesom od svetovnega prvenstva. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Gorazd Nejedly
3. 7. 2026 | 14:00
3. 7. 2026 | 14:00
5:35
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»Zaslužili smo si več!« Tako enotna si je bila navijaška vojska Hrvaške po nesrečnem izpadu v šestnajstini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Portugalsko je z golom v 94. minuti v osmino finala in v pirenejski derbi s Španijo, ki je brez težav premagala Avstrijo (3:0), popeljal novopečeni napadalec Milana Goncalo Ramos. Evropsko bitko so zaznamovali trije razveljavljeni goli naših južnih sosedov, zadnji, ki bi Hrvaško povlekel do podaljška, pa je sprožil največ polemik. Strelec Joško Gvardiol, soigralci, strokovni štab in navijači na tribuni štadiona v Torontu so se v 103. minuti že veselili rešilnega zadetka in najmanj dodatnih 30 minut, ko je v srca in duše zarezal VAR. Glavni sodnik, Norvežan Espen Eskås, ni imel izbire. Ali pač? Dotik žoge z lasmi napadalca Igorja Matanovića, zaradi katerega je bil Mario Pašalić v nedovoljenem položaju, je bil usoden.

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