Luka Modrić je pripravljen na podpis, a le pod posebnimi pogoji

Nič ne kaže, da bo Luka Modrić nogometne čevlje kaj kmalu obesil na klin. Trenutno končuje prvo sezono v dresu AC Milana, poleti ga čaka nastop na svetovnem prvenstvu s Hrvaško, nogomet bi rad igral tudi v prihajajoči sezoni. Ni pa še jasno, če bo ostal v Lombardiji ali odšel kam drugam.

Vodstvo AC Milana ima možnost, da pogodbo z nogometašem podaljša še za eno sezono, a tega ne bodo storili, dokler se Modrić ne bo strinjal s tem. Hrvat je za nadaljevanje skupne zgodbe postavil tri pogoje: pomembne poletne okrepitve, ki bodo pomagale v lovu na naslov državnega prvaka, so nujne. Nadalje ne želi igrati v Milanu, če AC Milan ne bo del lige prvakov v prihodnji sezoni.

Tretja točka pa je povezana z usodo trenerja Maxa Allegrija. Modrić je dal vodstvu rdeče-črnih jasno vedeti, da je pripravljen na novo leto v prestolnici Lombardije le v primeru, da »Mad Max« ostane na čelu kluba. Milan je trenutno na drugem mestu v serie A, vodilni Inter je neulovljiv, pred petim Comom pa imajo varnih osem točk prednosti za zadnjih pet tekem sezone.