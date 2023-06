Modrić ostaja, Galtier odhaja

Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić bo tudi v prihodnji sezoni igral za madridski Real. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je 37-letni Modrić podaljšal pogodbo s španskim velikanom do 30. junija 2024. S podpisom pogodbe se bo Modrić zdaj lahko v miru posvetil obveznostim, ki ga čakajo v reprezentanci. Najprej bo ekipa v petek obiskala papeža v Vatikanu, nato pa bo potovala na Nizozemsko, kjer jo med 14. in 18. junijem čaka sklepni turnir lige narodov.

V Madridu bo trener Carlo Ancelotti ekipo spet zbral čez dober mesec dni, 10. julija. Čez 10 dni pa jo bo peljal na severnoameriško turnejo, kjer bo Real igral tekme z Milanom, Manchester Unitedom, Barcelono in Juventusom. Modrić pri Realu igra vse od let 2012, s klubom pa je osvojil 23 lovorik. Morda mu številko prihodnje leto uspe dvigniti na 25, s čimer bi se izenačil z rekorderjema v 121 letni zgodovini kluba Francozom Karimom Benzemajem in Brazilcem Marcelom.

Galtier že preteklost PSG-ja

FOTO: Reuters

Po poročanju številnih medijev Christophe Galtier ni več trener nogometnega velikana Paris Saint-Germain. Sodelovanje s 56-letnim trenerjem PSG končuje po le letu dni, letošnja sezona je bila zanje veliko razočaranje. Postali so francoski prvaki, a so izpadli v osmini finala francoskega pokala (Marseille) in lige prvakov (Bayern). Za nameček je bila sezona polna škandalov in izpadov zvezdnikov, ki Galtierja niso upoštevali.

Tottenham ima novega stratega

FOTO: Reuters

Nogometni klub Tottenham ima novega trenerja, v naslednjih štirih letih bo Londončane vodil Avstralec Ange Postecoglou. Nazadnje je vodil škotski Celtic in z njim osvojil trojno krono, znan pa je po tem, da goji zelo napadalen nogomet in ne odstopa od svoje filozofije.