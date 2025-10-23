Luka Modrić se je ustrašil petja, a se je oddolžil z nenavadnim darilom

Mehiški napadalec pri Milanu Santiagu Gimenez je razkril, kako se je Luka Modrić izognil tradicionalni predstavitvi novega nogometaša v slačilnici. Hrvaški zvezdnik, ki je poleti po 13 letih madridski Real zamenjal za rdečo-črne iz lombardijske metropole, ni spoštoval pravila, ne glede na to, za kako slavnega in uspešnega igralca gre, po katerem bi moral zapeti pred novimi soigralci. Modrić je izbral drugačen način.

»Vsak igralec Milana ima novi iPhone. Modrić ga je poklonil vsem. Običajno bi moral novinec zapeti. Ampak on je raje podaril telefon vsem,« je razkril Gimenez.

Najboljši nogometaš na svetu iz leta 2018 je kljub 40. letu starosti na začetku sezone v odlični formi in je eden od stebrov Milanove igre ter zaupnik trenerja Massimiliana Allegrija na igrišču in v slačilnici.

Pri Realu je Modrić osvojil kar 28 lovorik.