Luki Elsnerju in Le Havru se smeji, tudi v naslednji sezoni med najboljšimi

Nogometaši Le Havra in trener Luka Elsner so že razmišljali o tem, kako bodo v zadnjem krogu francoskega prvenstva reševali prvoligaški status, ko se jim je nasmehnila sreča. V predzadnjem, 33. krogu so po petkovem porazu v Nici čakali na nedeljski razplet dvoboja v Strasbourgu, kjer je gostoval Metz, edini tekmec za obstanek.

Kazalo je slabo, Metz je v gosteh po slabi uri vodil z 1:0 in po točkah ujel Le Havre. Toda v divjem finišu so gostitelji v razmaku treh minut (89., 92.) izpeljali preobrat in poraz spremnili v zmago z 2:1. To je pomenilo, da Metz pred zadnjim krogom za Elsnerjevo ekipo zaostaja tri točke in ima za 11 golov slabšo razliko v golih. Da bi jo izničil, je zagotovo misija nemogoče.

Od prvoligaške konkurence se poslavljata Lorient in Clermont.

Prav tako je dokončno, da bo drugo mesto osvojil Monaco, ki je v gosteh z 2:0 premagal Montpellier. PSG na prvem pa ne more ogroziti, čeprav so Parižani na poslovilni tekmi Kyliana Mbappeja pred domačimi navijači (poslovil se je z golom) zabeležili šele drugi poraz v sezoni. S 3:1 je bil boljši Toulouse.

Na tretje mesto se je prebil Lille, ki je z 2:1 zmagal v Nantesu, Lens in Rennes pa sta igrala neodločeno, Rennes je s tem izgubil možnosti, da bi v naslednji sezoni igral v evropskih pokalih.