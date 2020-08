Lyonu je liga prvakov dala krila

Ljubljana

- Uvrstitev v polfinale lige prvakov je Lyonov štart v ligue1 preložila za teden dni. Odkritje zaključnega turnirja najboljše osmerice klubov v Evropi se je očitno osvežil in napolnil baterije ter prepričljivo s 4:1 odpravil prvega tekmeca v sezoni Dijona.Gostje so sicer prvi zadeli () že v 14. minuti, toda Lyon je v razmaku od 39. minute do 66. izpeljal preobrat, v katerem je imel glavno besedo Nizozemec. Začel in končal je Lyonov strelski pohod. Prvega in zadnjega je dosegel iz enajstmetrovke, vmes pa še iz igre. Enega je z avtogolom dosegel šeLyon bi v tej sezoni utegnil ogroziti primat Paris St. Germaina, saj se lahko povsem posveti domačemu prvenstvu, ker si ni priigral uvrstitve v evropske pokale.Parižani bodo sezono odprli šele 10. septembra.