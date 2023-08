Maccabi sparing tekmec za Maribor, Karabah za Muro

V nadaljevanju preberite:

Olimpijo in Celje drevi čakata zahtevni nalogi, povratni tekmi kvalifikacij za evropsko ligo in konferenčno. Po malem sta nebodigatreba. V prvih tekmah sta bila slovenski prvak proti Karabahu in podprvak proti Maccabiju iz Tel Aviva prepričljivo poražena, zato so njune možnosti minimalne. Toda še bolj moteče je, da imata pred seboj sila zahteven konec tedna in derbija v 1. SNL.