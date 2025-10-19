Machester United v Liverpoolu ugnal prvake, Benjamin Šeško igral od 61. minute

Nogometaši Manchester Uniteda so na derbiju angleškega prvenstva v gosteh premagali Liverpool z 2:1. Slovenski napadalec Benjamin Šeško je v igro za rdeče vrage vstopil v 61. minuti, a se ni vpisal med strelce ali podajalce. Za Liverpool je bil to tretji zaporedni poraz v prvenstvu.

Gosti so na Anfieldu povedli že na začetku druge minute, ko je po podaji Amada Dialla zadel Bryan Mbeumo. Liverpool je po začetnem šoku začel prevladovati in po hitri akciji v 20. minuti stresel okvir vrat po strelu Codyja Gakpa.

Tudi United je iz protinapadov pretil, Bruno Fernandes pa je po enem od teh v 24. minuti oplazil vratnico. Tudi v 32. minuti je le malce manjkalo do zadetka, ko je preusmerjena podaja s strani Gakpa preletela vratarja Uniteda in zadela vratnico.

Gakpo je še naprej tresel okvir gola. V 50. minuti je po močnem strelu iz obrata znova zadel le vratnico. Tudi po vstopu Šeška za zadnje pol ure se razmerje moči na zelenici ni spremenilo. Mohamedu Salahu, ki to sezono ne blesti, se je ponudila lepa priložnost za izenačenje, a je v 65. minuti grdo zgrešil iz neposredne bližine.

Pritisk rdečih je obrodil sadove v 78. minuti, ko so po gneči pred vrati Uniteda prišli do nekaj prostora na levi strani in prek Gakpa, ki je le potisnil žogo v mrežo po podaji rezervista Federica Chiese, izenačili.

Ko se je zdelo, da bodo domači po izenačenju še bolj pritisnili, so na drugi strani rdeči vragi po sprva neuspešnem strelu Mbeuma prišli še do ene priložnosti, visoko podajo Bruna Fernandesa pa je z okoli šestih metrov z glavo za hrbet domačega vratarja usmeril Harry Maguire.