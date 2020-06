Macky Bagnack iz Ljubljane v Beograd

Ljubljana - Vodstvi slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije in srbskega Partizana sta se dogovorili za prestop kamerunskega branilca Mackyja Bagnacka.



»Pri klubu sporočamo, da sta se NK Olimpija Ljubljana in FK Partizan dogovorila o prestopu člana Olimpije, natančneje o prestopu igralca Mackyja Bagnacka. Po prijateljskih pogajanjih sta se kluba dogovorila, da bo Macky Bagnack nova okrepitev FK Partizan,« poroča spletna stran kluba. Petindvajsetletni Bagnack, ki je po poročanju portala Nogomania Srbe stal 500.000 evrov, je v Ljubljano prišel v sezoni 2018/19 in leta 2019 osvojil pokalno lovoriko.



»Macky je v dveh letih veliko prispeval k uspehom Olimpije in jaz sem prepričan, da bo do konca prvenstva, dokler je član zmajev, še nadaljeval v tem duhu. Po odhodu iz NK Olimpija mu želim še veliko uspehov v Partizanu ter nasploh v nadaljevanju kariere,« je o prestopu povedal predsednik Olimpije Milan Mandarić.