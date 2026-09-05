Madrid in Pariz v šoku, Liverpool pa se je vendarle prebudil

Petkov nogometni večer je v največjih evropskih ligah ponudil kar nekaj presenečenj. Real Madrid je v Sevilli nepričakovano klonil proti Betisu, Paris Saint-Germain je pred domačimi navijači zapravil vodstvo proti Monacu, precej bolj zadovoljni pa so večer končali nogometaši Liverpoola, ki so v tretjem krogu premier lige le prišli do prve zmage v sezoni.

Parrott v zaključku šokiral Real

Nogometaši madridskega Reala so v četrtem krogu španskega prvenstva proti Betisu izgubili z 0:1. Edini gol na tekmi je prispeval Troy Parrott v 81. minuti. Betis se je z devetimi točkami tako izenačil z današnjim tekmecem, toliko pa jih ima tudi še edina stoodstotna Barcelona, ki bo svojo tekmo tega kroga odigrala v nedeljo.

PSG zapravil vodstvo

Slab večer so imeli tudi branilci francoskega naslova. PSG je na Parku princev proti Monacu izgubil z 1:2 in po treh krogih ostaja brez zmage ter pri vsega dveh točkah.

Parižani so sicer povedli v 31. minuti, ko je zadel Marquinhos, toda gostje so po odmoru pripravili preobrat. Nazinho je v 58. minuti izenačil, Stanis Idumbo Muzambo pa je štirinajst minut pozneje zadel za končnih 2:1.

Monaco je tako ostal edina stoodstotna ekipa francoskega prvenstva in se utrdil na vrhu lestvice.

Poraz PSG je prišel prav na večer, ko je bilo v Parizu veliko govora tudi o prihodnosti kluba. Trener Luis Enrique je sodelovanje podaljšal do leta 2030, nove pogodbe pa so podpisali tudi Joao Neves, Fabian Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo in Senny Mayulu.

Isak v treh minutah pokopal Ipswich

Povsem drugačno razpoloženje je bilo pri Liverpoolu. Po dveh uvodnih remijih so rdeči na gostovanju pri Ipswichu zmagali z 2:0 in v tretjem krogu angleškega prvenstva vpisali prvo zmago v sezoni.

Liverpool tudi tokrat ni navdušil z igro, vendar je tekmo praktično odločil že v uvodnih desetih minutah.

V šesti minuti je Cody Gakpo z natančno podajo v kazenskem prostoru našel Alexandra Isaka, Šved pa je z močnim strelom premagal domačega vratarja.

Le tri minute pozneje je ista naveza udarila še enkrat. Gakpo je z zunanjim delom stopala Isaka poslal v prazen prostor, napadalec je preigral svojega čuvaja in nato še drugič zatresel mrežo.

Ipswich se po hitrem dvojnem udarcu ni več pobral, Liverpool pa je v nadaljevanju nadzoroval potek tekme in prednost brez večjih težav zadržal do konca.

Po dveh remijih, v katerih so do točke prišli šele v zaključkih tekem, so tako nogometaši Liverpoola vendarle dočakali prvo zmago in lahko precej mirneje nadaljujejo začetek nove sezone.