Madrid in Pariz v šoku, Liverpool pa se je vendarle prebudil

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Petkov nogometni večer je v največjih evropskih ligah ponudil kar nekaj presenečenj. Real Madrid je v Sevilli nepričakovano klonil proti Betisu, Paris Saint-Germain je pred domačimi navijači zapravil vodstvo proti Monacu, precej bolj zadovoljni pa so večer končali nogometaši Liverpoola, ki so v tretjem krogu premier lige le prišli do prve zmage v sezoni.
Nogometaši madridskega Reala so v četrtem krogu španskega prvenstva proti Betisu izgubili z 0:1. Edini gol na tekmi je prispeval Troy Parrott v 81. minuti. Betis se je z devetimi točkami tako izenačil z današnjim tekmecem, toliko pa jih ima tudi še edina stoodstotna Barcelona, ki bo svojo tekmo tega kroga odigrala v nedeljo.
Slab večer so imeli tudi branilci francoskega naslova. PSG je na Parku princev proti Monacu izgubil z 1:2 in po treh krogih ostaja brez zmage ter pri vsega dveh točkah.
Parižani so sicer povedli v 31. minuti, ko je zadel Marquinhos, toda gostje so po odmoru pripravili preobrat. Nazinho je v 58. minuti izenačil, Stanis Idumbo Muzambo pa je štirinajst minut pozneje zadel za končnih 2:1.
Monaco je tako ostal edina stoodstotna ekipa francoskega prvenstva in se utrdil na vrhu lestvice.
Poraz PSG je prišel prav na večer, ko je bilo v Parizu veliko govora tudi o prihodnosti kluba. Trener Luis Enrique je sodelovanje podaljšal do leta 2030, nove pogodbe pa so podpisali tudi Joao Neves, Fabian Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo in Senny Mayulu.
Povsem drugačno razpoloženje je bilo pri Liverpoolu. Po dveh uvodnih remijih so rdeči na gostovanju pri Ipswichu zmagali z 2:0 in v tretjem krogu angleškega prvenstva vpisali prvo zmago v sezoni.
Liverpool tudi tokrat ni navdušil z igro, vendar je tekmo praktično odločil že v uvodnih desetih minutah.
V šesti minuti je Cody Gakpo z natančno podajo v kazenskem prostoru našel Alexandra Isaka, Šved pa je z močnim strelom premagal domačega vratarja.
Le tri minute pozneje je ista naveza udarila še enkrat. Gakpo je z zunanjim delom stopala Isaka poslal v prazen prostor, napadalec je preigral svojega čuvaja in nato še drugič zatresel mrežo.
Ipswich se po hitrem dvojnem udarcu ni več pobral, Liverpool pa je v nadaljevanju nadzoroval potek tekme in prednost brez večjih težav zadržal do konca.
Po dveh remijih, v katerih so do točke prišli šele v zaključkih tekem, so tako nogometaši Liverpoola vendarle dočakali prvo zmago in lahko precej mirneje nadaljujejo začetek nove sezone.
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