Madridčani po porazu izgubili živce, na Vinčića letele psovke, Guler izključen

V prepričanju, da so izgubili zaradi sodniške odločitve, so igralci Reala takoj po tekmi obkolili Slavka Vinčića in ga verbalno napadli.
Igralci Reala so se takoj po zadnjem pisku znesli nad slovenskim sodnikom in mu skorajda sledili do slačilnic. FOTO: Michaela Stache/Reuters
Igralci Reala so se takoj po zadnjem pisku znesli nad slovenskim sodnikom in mu skorajda sledili do slačilnic. FOTO: Michaela Stache/Reuters
Luka Škoda
16. 4. 2026 | 08:40
16. 4. 2026 | 08:45
1:56
A+A-

Igralci Real Madrida so po včerajšnjem porazu proti Bayernu popolnoma izgubili živce. Začelo se je v 86. minuti, ko je tekmo na glavo obrnila izključitev Eduarda Camavinge. Francoz je pri vodstvu Reala 2:3 zaradi zavlačevanja prejel drugi rumeni karton in si s tem prislužil izključitev, ki je močno razburila igralce Reala, ti pa so le tri minute kasneje prejel prvi, kmalu zatem pa še drugi gol in tako izpadli iz tekmovanja. 

Prepričani, da so izgubili zaradi sodniške odločitve, so igralci Reala takoj po tekmi obkolili Slavka Vinčića in ga verbalno napadli. Arda Guler, strelec prvega in drugega zadetka za beli balet, je zaradi burne reakcije prejel rdeči karton medtem, ko se je slovenski sodnik sprehajal proti slačilnicam. Strasti niso pomirile niti izkušnje, med najbolj razgretimi je bil Dani Carvajal, ki je Vinčiću namenil par krepkih: »To je tvoja krivda, to je tvoja prekleta krivda.«

Madrid je po rdečem kartonu Eduarda Camavinge v štirih minutah prejel dva zadetka. FOTO: Michaela Stache/Reuters
Madrid je po rdečem kartonu Eduarda Camavinge v štirih minutah prejel dva zadetka. FOTO: Michaela Stache/Reuters

Madridčani so ostali razgreti tudi ob odhodu domov. Eder Militao je novinarjem dejal, da je bila tekma nepravična, Jude Bellingham je sojenje označil za sramotno, izključeni Camavinga pa je stadion zapustil brez komentarja.   

Bayern se bo v polfinalu pomeril z PSG, na drugi polfinalni tekmi pa se bosta soočila Arsenal in Atletico Madrid. Tekmi bosta na sporedu 28. in 29. aprila. 

