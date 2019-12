FOTO:Madridčani prikrajšani za dve enajstmetrovki

Ljubljana

Gareth Bale je enkrat premagal odličnega vratarja Andre Ter Stegna, a so ga sodnik po posredovanju VAR razveljavili zaradi ofsajda podajalca Ferlanda Mendyja. FOTO: Reuters

Real zabil pet golov več

Saj ni res, pa je. Real in Barcelono po 89 letih prvenstvenih tekem loči le pet golov. V španskem prvenstvu sta igrala 2855 tekem, za dlako učinkovitejši pa je bil madridski velikan. Razmerje v golih je le 6137:6132.

Statistika:

Streli: 9:7; na vrata: 2:4; posest žoge v odstotkih: 52:48; koti: 2:6; podaje: 512:455; obrambe vratarjev: 3:1; prekrški: 5:17.





Zadovoljni tudi tekmeci

Raphaël Varane je bil med boljšimi v derbiju, v obrambi je ustavil Lionela Messija, v napadu pa je bil zelo nevaren iz prekinitev. FOTO: Reuters



Realova premoč v zvezni vrsti

Pred vhodom na štadion Camp Nou je bilo na trenutke napeto v spopadih med zagovorniki neodvisne Katalonije in policisti. FOTO: AFP

Brez hujših nemirov

Pred, med in po tekmi so v Braceloni so vladale stroge varnostne razmere. V katalonski prestolnici so bili protesti zagovornikov neodvisnosti Katalonije, pri čemer so med tekmo izbruhnili tudi spopadi med zamaskiranimi protestniki in policijo. Lažje ranjenih je bilo nekaj več kot 40 ljudi, devet je bilo aretiranih.

Pred tekmo je bilo v protestih lažje poškodovanih 46 ljudi, devet ljudi je policija aretirala. Razmere na ulici so se umirile po koncu tekme. Protestniki so se na prizorišču sicer zbrali že več ur pred tekmo, več tisoč navijačev je tudi med njo na stadionu držalo transparente s pozivom Madridu, naj »sede in se pogovarja«.

- Kot da bi se dogovorila, da ne bi bilo preveč razočaranih. In v duhu tovarištva. Barcelona in Real Madrid sta se v preloženem velikem derbiju španskega nogometnega prvenstva razšla brez zmagovalca in prvič po sedemnajstih letih brez golov. Razplet ni bil po volji Madridčanov, saj so bili pred 93.426 navijači na Camp Nou boljši, bržčas prikrajšani vsaj za eno enajstmetrovko, en gol pa so zabili iz nedovoljenega položaja. Veselje strelcaje preprečil za centimeter ali dva prehitri podajalecZaradi političnih peripetij je imel derbi, ki bi moral biti že 26. oktobra, presenetljivo podobo. Real je bil boljši.»Videli smo odličen Real z veliko značaja, prav takšnega smo želeli imeti. Šli smo v tekmo z namero, da jo nadziramo z žogo v nogah in si ustvarjamo priložnosti,« ni skrival razočaranja nad rezultatom in zadovoljstva nad igro hkrati Realov kapetan, ki je zdržal brez štartov na robu izključitve. Ostal je pri petih izključitvah, a postal rekorder, saj je odigral že svoj 43. clasico.Madridčani so upravičeno jezni. V prvem polčasu stainnepravilno ovirala»Ob odmoru smo si pogledali posnetek. Kristalno čisto je bilo, da sta bili enajstmetrovki. VAR je zato, da pomaga, toda tokrat nismo imeli sreče,« je spravljivo zaključil Ramos.Rakitić, ki ga je domači trenernekoliko nepričakovano uvrstil v začetno enajsterico, je priznal nemoč v prvem polčasu.»Imel je veliko priložnosti, trpeli smo. Nam je manjkala kakovostna zadnja podaja,« je menil 32-letni Hrvat, ki je zelo solidno dirigiral Barcelonini igri. Manj razpoložen od pričakovanj, a še vedno bolj od drugih, je bil, ki je bil podajalec za najlepšo priložnost gostiteljev. V prvem polčasu jo je zapravilNa vrhu lestvice ni prišlo do spremembe. Barcelona je s tremi porazi zaradi boljše razlike v golih (23:21) zadržala vodstvo pred Realom, ki je izgubil le enkrat. Zadovoljni so predvsem v taboru Seville in madridskega Atletica, ki upata, da bosta več kot le grožnja vodilnemu dvojcu. Sevilla za njim zaostaja za pet točk, Atletico sedem.Barcelona je ohranila tudi minimalno prednost (v golih) v derbijih. Oba sta ob 35 neodločenih izidih dobila po 72 tekem, razlika v golih pa je 288:286 za Katalonce.Kakšna Realova predstava na Camp Nou, so med drugim zapisali pri največjem španskem športnem dnevniku Marca in dodal, da je manjkala le pika na i. Pri madridskem dnevniku so izpostavili, da je Real v zadnjih tednih močno dvignil formo, da je trenernašel ustrezno enajsterico in taktične različice. Barcelona je bila prav tako nevarna, toda tudi zaradi manjših napak je bilo očitno, da ni bila tako samozavestna.Katalonski Mundo Deportivo je izpostavil dve podrobnosti. Priznal je, da je bil Real prikrajšan za enajstmetrovki in da je bil prepričljivi zmagovalec v zvezni vrsti.