Madridski Atletico z zanesljivim Oblakom le še zmago od novega rekorda

Konec tedna v španskem državnem prvenstvu je v znamenju derbija Barcelone in Girone (21.00), slovenski reprezentančni kapetan Jan Oblak pa je bil z Atleticom iz Madrida na delu že popoldne, ko so premagali Almerio z 2:1. Madridčani so tekmo začeli udarno, že v šesti minuti je mrežo zatresel Antoine Griezmann, a je bil zadetek razveljavljen.

Drugače je bilo po slabih 20 minutah igre, ko je najprej zadel Alvaro Morata v 17. minuti, pet minut kasneje je Angel Correa poskrbel za mnogo bolj varno vodstvo ekipe Diega Simeoneja. Domačini so se nato preveč sprostili in Almeria si je pripravila nekaj lepih priložnosti. Gol za Almerio je dosegel Leo Baptistao, nato pa je moral Oblak petkrat posredovati, da je Atletico prišel do vseh treh točk.

Z novo zmago so Madridčani prišli do že 19. zaporedne zmage na domačem Metropolitanu, nazadnje so izgubili 8, januarja proti Barceloni, remizirali pa 4. februarja proti Getafeju. Zdaj so le še zmago oddaljeni od svojega rekorda po zaporednih zmagah na domačem igrišču, postavili so ga v sezoni 2012/13.