Madridski rdeče-beli Jana Oblaka prejeli katalonsko zaušnico

Nogometaši madridskega Atletica, ekipa slovenskega reprezentančnega vratarja in prejemnika lovorike Zamora za najboljšega vratarja minule sezone Jana Oblaka, so neuspešno začeli novo sezono španske nogometne lige. Na uvodu so v Barceloni izgubili proti Espanyolu z 1:2.

Po prvem polčasu ni kazalo na poraz. Oblak ni prejel gola, na drugi strani pa je v 27. minuti v polno zadel Julian Alvarez. Toda vodstvo so držali le do 73. minute, ko je izenačil Miguel Rubio. Junak pa je postal Pere Milla, ki je končni izid postavil v 87. minuti.

Največ golov na nedeljskih tekmah je padlo v Bilbau. Domači Atletico je proti Sevilli z goloma Nica Williamsa z enajstmetrovke in Marrana Sannadija po polčasu vodil z 2:0, toda gosti so po zaslugi golov Dodija Lukebakia in Luciena Agoumeja v drugem delu izenačili, v 81. minuti pa je točke domačim vendarle zagotovil Robert Navarro.

Na tretji nedeljski tekmi je Getafe v gosteh ugnal Celto iz Viga, strelca golov sta bila v drugem delu Adrian Liso ter Christantus Uche.

Že v petek je zmagala Barcelona, v gosteh je bila s 3:0 boljša od Mallorce, Real Madrid pa bo svojo tekmo prvega kroga odigral v torek, gostil bo Osasuno.