Madridski Real prehitel Barcelono

Ljubljana – Zvezdniki madridskega Reala so izkoristili petkov spodrsljaj nogometašev Barcelone (0:0 s Sevillo). V derbiju 30. kola so izbranciv San Sebastianu z 2:1 (0:0) premagali Real Sociedad in se zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah zavihteli na vrh lestvice v španskem prvenstvu.Madridčani so prešli v vodstvo v 50. minuti, ko je sodnik dosodil enajstmetrovko, ker je domači branilec v kazenskem prostoru nepravilno oviral. Najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel. Zatem so pobudo prevzeli gostitelji in prekv 68. minuti dosegli gol, ki pa ga je sodnik zaradi domnevnega položaja razveljavil.Le nekaj trenutkov zatem je prvi strelec gostov(70.) sprejel žogo v kazenskem prostoru, po mnenju Baskov z roko, in s strelom po tleh zatresel mrežo za 2:0. Do konca tekme je Sociedadu prek(83.) uspelo le ublažiti poraz.V domačem moštvu so bili po tekmi zelo nezadovoljni s sojenjem, zagotovo pa to velja tudi za navijače Barcelone.V preostalih dveh nedeljskih tekmah je Valencia z 2:0 premagala Osasuno, Celta Vigo pa kar s 6:0 Alaves. Vprašanje zmagovalca so rešili do 27. minute, do takrat so dosegli dva gola, na igrišču pa ostali z igralcem več, saj je sodnik izključil igralca Leganesa