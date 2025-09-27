Madrileño: Atletico s petimi projektili potopil Real

Še pred štirimi dnevi je bil kritiziran, ker ne zabija gole, po današnji veliki zmagi s 5:2 v razburljivem in odličnem madridskem derbiju španskega prvenstva bo Julian Alvaraz veliki Atleticov junak. Argentinec je v derbiju »Madrileño« zabil dva gola. Slovenski vratar Jan Oblak pri obeh Realovih golih ni imel veliko možnosti, večji del tekme pa je bil brez dela, kar je potrjujejo veliko premoč moštva trenerja Diega Simeoneja. Real in trener Xabi Alonso sta po šestih zmagah izgubila prvo tekmo.

Alvarez je teden zaokrožil s peterčkom golov. Tri je dosegel v sredo za zmago s 3:2 proti Rayu Vallecanu. Prvi gol od šestih v sedmih kolih je dosegel v uvodnem dejanju sezone proti Espanyolu.

Real je imel prednost v posesti žoge (63:37), pri strelih so bili boljši rdeče-beli (13:6, na vrata 7:2).

Jan Oblak je svojo nalog opravil zelo dobro, pri obeh Realovih golih je bil brez moči. FOTO: Javier Soriano/AFP

Stadion Metropolitano je bil nabito poln (69.167 gledalcev), prvič pa je po silovitem uvodnem jurišu nabrušenih rdeče-belih izbruhnil že v 14. minuti. Strelec za Atletico je bil Robin Le Normand. Realov odgovor je bil bliskovit in učinkovit. Kylian Mbappe (25.) in Arda Güler (36.) sta bila strelca za preobrat. Ključni gol za Atleticov izbruh v drugem polčasu je zabil norveški orjak Alexander Sørloth v tretji minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa. Rdeče-beli so v drugem polčasu leteli kot naviti in z igro na nož povsem zasenčili prenežne mestne tekmece. Alvarezov dvojček je v 93. minuti dopolnil še rezervist Antoine Griezmann.