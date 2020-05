Madžari nadaljujejo v soboto, 30. maja

Budimpešta - Med vsemi sosednjimi državami so najprej, kar zadeva datum nadaljevanja nogometne sezone, ukrepali na Madžarskem. V Budimpešti so namreč na seji nogometne zveze določili soboto, 30. maja, za dan, ko se bo nadaljevalo domače prvenstvo. Že en teden prej, 23. maja, pa bosta na sporedu prvi polfinalni tekmi nacionalnega pokala Mezőkövesd-Zsory – Fehervar in MTK – Honved.



Na prvenstveni lestvici je sicer osem kol pred koncem na vrhu Ferencvaros, sloviti klub iz Budimpešte, pri katerem igra tudi Koprčan Miha Blažič. Po sklepu zveze bodo morali ligaško sezono končati najpozneje 12. julija, najmanj trije dnevi presledka pa bodo morali biti v koledarju med tekmama posameznega kluba. Če pa bo moštvo igralo še v pokalnem tekmovanju, se mu bo lahko omenjeni presledek, le da v tem primeru med nastopoma za prvenstvene točke in pokal, skrajšal na dva dni. Zanimivo je tudi, da bodo v prvoligaškem nadaljevanju sezone dovolili po pet menjav igralcev na tekmo, toda prekinili jo bodo le trikrat v igralnem času, kar pomeni, da bo pač ob treh prekinitvah treba zamenjati, kdor bo to seveda hotel, vseh pet nogometašev.