Madžarska ponosna na svojega fanta v Liverpoolu

Nogometni Liverpool resda nikdar ni dosegel glamurja madridskega Reala ali pa v domovini vzdevka »Hollywood« kot v Nemčiji Bayern, toda dosežki moštva v kultnih rdečih dresih so vselej pod drobnogledom. Privrženci so zelo čustveni in zaradi številnih uspehov tudi razvajeni. Ni jim bilo všeč, ko njihov klub v zadnjih mesecih ni prav blestel, zdaj je spet drugače: Liverpool je sredi Marseiila s 3:0 gladko zmagal, junak večera je bil madžarski dragulj Dominik Szoboszlai.

Pogled na vrh lestvice lige prvakov po sedmih odigranih kolih razkriva, da Arsenal vodi z brezhibno bero 21 točk. Tudi v Milanu je pri Interju, vodilnem moštvu italijanskega prvenstva, zmagal gladko (3:1) in si tako v sedmih evropskih nastopih sezone vpisal zmago št. 7. Za Londončani je s tremi točkami zaostanka drugouvrščeni Bayern, ki večinoma prav tako deluje zelo prepričljivo, nato pa z enakim številom točk (15) omenjenima vodilnima sledita na lestvici Real Madrid in Liverpool.