Madžarski navijači so navdušeni ob vrnitvi nogometa

Nogometni navijači so se na Madžarskem vrnili na tribune štadionov po več kot dveh mesecih. Gre za prvo državno prvenstvo, ki se je po prekinitvi zaradi covida-19 vrnilo ob prisotnosti gledalcev, medtem ko drugod igrajo ali zaganjajo nogomet za zaprtimi vrati.



Madžarska nogometna zveza je v sodelovanju s tamkajšnjimi oblastmi dovolila navzočnost navijačev ob določenih pogojih. Med gledalci mora biti vsaka druga vrsta prazna, zaseden pa je lahko le vsak četrti sedež.

Gledalci razpršeni že pred krizo

Navijači so kljub vsemu navdušeni: »Držali se bomo navodil, saj bi lahko v nasprotnem primeru znova zaprli štadione,« je potrdil 36-letni Richard Kovacs, navijač Diosgyora iz Miskolca. Na domači tekmi proti Mezokovesdu, ki jo je Diosgyor dobil z 1:0, se je na tribunah zbralo 2255 razpršenih gledalcev, kar je nekaj manj od povprečja 3000 na tekmah madžarske lige. Eden od navijačev se je ob teh številkah na družabnih omrežjih pošalil, da so že prej na Madžarskem upoštevali pravila minimalne medsebojne razdalje.



Ta teden je bilo skupno na sporedu šest tekem madžarskega DP, dve bosta odigrani danes. Na lestvici po nepopolnem 26. kolu vodi Ferencvaros, klub slovenskega reprezentančnega branilca Mihe Blažiča, ki ima s tekmo manj osem točk prednosti pred MOL Fehervarjem.