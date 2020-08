Maguire besnel v Grčiji

Atene - Kapetana nogometašev Manchester Uniteda Harryja Maguireja je policija v četrtek ponoči aretirala na grškem otoku Mikonos. Tam je napadel skupino ljudi in kasneje tudi policiste.



V pretep z drugimi angleškimi gosti na otoku sta bila vpletena tudi njegov brat in eden od prijateljev. Tamkajšnji prebivalci so poklicali policijo, enega od teh pa je nekdo od napadalcev tudi udaril.



Policija je nato vpletene v incidentu spremljala do svoje postaje, pri čemer so skušali zadržani pobegniti. Danes naj bi vsi trije stopili pred tožilca.