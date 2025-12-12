Majhni Lionel Messi je velik kar 21 m

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi bo začel tridnevno turnejo po Indiji, kjer je zavladala prava nogometna mrzlica. V sklopu tega obiska bo Messi, ki je pred dnevi osvojil naslov prvaka v ameriški ligi MLS, v soboto v Kolkati slavnostno odkril svoj kar 21 metrov visok kip, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Železna skulptura, ki prikazuje, kako Messi v zrak drži pokal za svetovnega prvaka, je del tako imenovane turneje GOAT (greatest of all time oziroma največji vseh časov), ki bo Messija popeljala v štiri indijska mesta in mogoče tudi na srečanje s premierom Narendro Modijem.

Monti Paul, glavni avtor skulpture, je povedal, da je delo končal v 40 dneh. »To, da gradiš Messijevo skulpturo, je stvar ponosa. Je najvišji kip, kar sem jih naredil,« je dejal Paul.

Osemintridesetletni Argentinec, član Interja iz Miamija, bo kip odkril virtualno zaradi varnosti. V Kolkati so sicer že postavili navijaško cono, imenovano Hola Messi, kjer je na ogled Messijev lik v naravni velikosti na prestolu.

Osemkratni dobitnik zlate žoge se bo srečal še z nekaterimi indijskimi estradniki in športniki. »Indija je zelo posebna država. Imam lepe spomine na svoj obisk pred 14 leti. Navijači so bili izjemni,« je dejal Messi in dodal: »Indija je strastna nogometna država in se veselim srečanja z novo generacijo navijačev, s katerimi si bomo delili ljubezen do te čudovite igre.«

Po Kolkati, kjer bo Messi, nekdaj nogometaš Barcelone in PSG, igral tudi krajšo prijateljsko tekmo, bo Argentinca pot ponesla še v Hyderabad, Mumbaj in New Delhi.

Resnejša naloga pa ga čaka junija in julija 2026, ko bo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi z Argentino branil naslov prvaka.