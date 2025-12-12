  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Majhni Lionel Messi je velik kar 21 m

    Argentinski nogometni zvezdnik bo v soboto v Indiji v Kolkati slavnostno odkril svoj ogromen visok kip.
    Commuters cross promotional posters and veiled statue of Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi, on the eve of his visit, in Kolkata on December 12, 2025. Lionel Messi will unveil a 70-foot statue of himself in India on December 13 as he embarks on a three-day trip of the country that has sparked a fan frenzy. (Photo by Dibyangshu SARKAR/AFP) Foto Dibyangshu Sarkar Afp
    Galerija
    Commuters cross promotional posters and veiled statue of Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi, on the eve of his visit, in Kolkata on December 12, 2025. Lionel Messi will unveil a 70-foot statue of himself in India on December 13 as he embarks on a three-day trip of the country that has sparked a fan frenzy. (Photo by Dibyangshu SARKAR/AFP) Foto Dibyangshu Sarkar Afp
    Š. R., STA
    12. 12. 2025 | 10:53
    12. 12. 2025 | 10:53
    2:23
    A+A-

    Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi bo začel tridnevno turnejo po Indiji, kjer je zavladala prava nogometna mrzlica. V sklopu tega obiska bo Messi, ki je pred dnevi osvojil naslov prvaka v ameriški ligi MLS, v soboto v Kolkati slavnostno odkril svoj kar 21 metrov visok kip, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

    Železna skulptura, ki prikazuje, kako Messi v zrak drži pokal za svetovnega prvaka, je del tako imenovane turneje GOAT (greatest of all time oziroma največji vseh časov), ki bo Messija popeljala v štiri indijska mesta in mogoče tudi na srečanje s premierom Narendro Modijem.

    Monti Paul, glavni avtor skulpture, je povedal, da je delo končal v 40 dneh. »To, da gradiš Messijevo skulpturo, je stvar ponosa. Je najvišji kip, kar sem jih naredil,« je dejal Paul.

    Osemintridesetletni Argentinec, član Interja iz Miamija, bo kip odkril virtualno zaradi varnosti. V Kolkati so sicer že postavili navijaško cono, imenovano Hola Messi, kjer je na ogled Messijev lik v naravni velikosti na prestolu.

    Osemkratni dobitnik zlate žoge se bo srečal še z nekaterimi indijskimi estradniki in športniki. »Indija je zelo posebna država. Imam lepe spomine na svoj obisk pred 14 leti. Navijači so bili izjemni,« je dejal Messi in dodal: »Indija je strastna nogometna država in se veselim srečanja z novo generacijo navijačev, s katerimi si bomo delili ljubezen do te čudovite igre.«

    Po Kolkati, kjer bo Messi, nekdaj nogometaš Barcelone in PSG, igral tudi krajšo prijateljsko tekmo, bo Argentinca pot ponesla še v Hyderabad, Mumbaj in New Delhi.

    Resnejša naloga pa ga čaka junija in julija 2026, ko bo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi z Argentino branil naslov prvaka.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Pogodba do leta 2027

    Svetovni prvak in strelec 300 kariernih golov ostaja v ligi MLS

    V Ameriko se je po 25 letih pri Bayernu iz Münchna preselil po letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu.
    9. 12. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga MLS

    Messi je Inter z dna popeljal do naslova ameriškega prvaka

    Nogometaši Interja iz Miamija so osvojili zmago v ligi MLS, potem ko so v finalu premagali Vancouver s 3:1. Lionel Messi se veseli največje lovorike v ZDA.
    7. 12. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Major League Soccer

    Lionel Messi postavil nov rekord, Slovenec pa brez finala in minut

    V sobotnem finalu nogometnega prvenstva ZDA se bosta v Miamiju pomerila domači Miami in kanadski Vancouver. Mitja Ilenič obsedel na klopi za rezevne igralce
    30. 11. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španija

    Sanjska vrnitev Barcelone na Camp Nou, kjer je odmevalo Messi, Messi! (VIDEO)

    Španski prvaki so po več kot dveh letih odigrali prvo tekmo na še ne povsem dokončanem domačem štadionu in s 4:0 razbili Athletic Bilbao.
    22. 11. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Lionel MessiIndijakip

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Lindsey Vonn na turbo pogon do zgodovinske zmage

    Na prvem smuku alpskih smučark za svetovni pokal v St. Moritzu je ameriška zvezdnica dosegla že 83. zmago, 44. v najhitrejši disciplini. Ilka Štuhec 13.
    Gorazd Nejedly 12. 12. 2025 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalne navade

    Odvisnost otrok od družbenih omrežij: težava so tudi zasvojeni starši

    Evropska unija zaostruje njihovo uporabo za mladostnike pod 16. letom, a zgolj prepoved ne bo dovolj.
    Tomica Šuljić 12. 12. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Dva otroka, ena soba: premišljena ureditev z mehko delitvijo prostora

    Bralka si želi na novo urediti sobo za otroka, petletnega sina in devetletno hčerko. Želja je, da se prostor, če je le mogoče, vsaj delno razdeli.
    12. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    GOAT na turneji

    Majhni Lionel Messi je velik kar 21 m

    Argentinski nogometni zvezdnik bo v soboto v Indiji v Kolkati slavnostno odkril svoj ogromen visok kip.
    12. 12. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Glas kontroverznega dokumentarca

    Liam Neeson: Nikoli nisem bil proti cepljenju

    Priznani igralec in ambasador Unicefa je glas posodil dvomljivemu dokumentarnemu filmu. Zdaj poskuša javnost prepričati, da so njegova stališča drugačna.
    12. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Dva otroka, ena soba: premišljena ureditev z mehko delitvijo prostora

    Bralka si želi na novo urediti sobo za otroka, petletnega sina in devetletno hčerko. Želja je, da se prostor, če je le mogoče, vsaj delno razdeli.
    12. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    GOAT na turneji

    Majhni Lionel Messi je velik kar 21 m

    Argentinski nogometni zvezdnik bo v soboto v Indiji v Kolkati slavnostno odkril svoj ogromen visok kip.
    12. 12. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Glas kontroverznega dokumentarca

    Liam Neeson: Nikoli nisem bil proti cepljenju

    Priznani igralec in ambasador Unicefa je glas posodil dvomljivemu dokumentarnemu filmu. Zdaj poskuša javnost prepričati, da so njegova stališča drugačna.
    12. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo