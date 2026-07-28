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Nogomet

Makedonec se že veseli dela pri Olimpiji

Novi trener Olimpije je 49-letni Jugoslav Trenčevski, ki je bil prvi kandidat že pred prihodom Miša Brečka. Za lovorike s Španci!
Športni direktor Olimpije Nedžat Aygün je za novega trenerja izbral Jugoslava Trenčevskega. Foto NK Olimpija/facebook
Galerija
Športni direktor Olimpije Nedžat Aygün je za novega trenerja izbral Jugoslava Trenčevskega. Foto NK Olimpija/facebook
Gorazd Nejedly
28. 7. 2026 | 17:40
28. 7. 2026 | 17:42
4:24
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Olimpija je bliskovito našla trenerja po »sporazumnem odstrelu« Miša Brečka. Reševanje potapljajoče barke je predsednik kluba Adam Delius zaupal 49-letnemu Jugoslavu Trenčevskemu, v minuli sezoni trenerju Kalcerja Radomelj. Izbor Makedonca bi lahko pomenil, da se Olimpija le vrača k slovenskim igralcem. izbrala je namreč moža s slovesom trenerja, ki razvija in uveljavlja mlade nogometaše. Zadnja tragikomedija pri zeleno-belih je prinesla pričakovan zaplet in razplet ter je imela ozadje; Trenčevski je bil že izbran oziroma bil je prvi favorit Olimpije za trenerja že pred koncem minule sezone. »Cukanje« za rokav stricev iz ozadja je Deliusu ali športnemu direktorju Nedžatu Aygünu – izvršni direktor Igor Barišić po prihodu Aygüna nima več tako velikega vpliva pri selekciji – »ponudilo« ...

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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