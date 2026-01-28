Makedonska legenda Chelsea svari pred izjemnim vezistom

Drevi je na sporedu vseh 18 tekem zadnjega kola uvodnega dela Uefine lige prvakov, ko bo jasno, katere ekipe se bodo uvrstile v izločilne boje. Med ekipami, ki bodo danes lovile rezulatat in zadnje vozovnice za naslednji del tekmovanja, je Napoli, s katerim se bo na štadionu Diego Armando Maradona meril Chelsea.

Pred tekmo je nekdanji makedonski kapetan in napadalec Napolija, Genoe in milanskega Interja Goran Pandev Londončane posvaril pred odličnim Scottom McTominayem. »Kdor ima enega od treh najboljših vezistov v Evropi, pri čemer mislim na McTominaya, si lahko privošči občutek samozavesti. Chelsea je zelo dobra ekipa, vendar Conte ve, kako zmagovati. Maradona lahko ekipo pelje naprej, za vse ostalo bo poskrbel Hojlund,« je povedal Pandev. McTominay je v letošnji sezoni na 31 nastopih zabil 9 golov in prispeval štiri podaje.

Trener Neapeljčanov, Antonio Conte, bo vodil okrnjen kader, saj ne more računati na veliko poškodovanih igralcev, kot so Kevin de Bruyne, Billy Gilmour in David Neres. A nekdanji makedonski igralec verjame v sinje modre. »Napoli doživlja trenutke kot še nikoli prej. To je neizogibno moštvo v težavah, vendar verjamem vanje,« je dejal Makedonec.

Vse tekme lige prvakov se bodo danes začele ob 21.00.