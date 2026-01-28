  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Makedonska legenda Chelsea svari pred izjemnim vezistom

    Goran Pandev, nekdanji makedonski napadalec, ki je igral tudi za Napoli in milanski Inter, kljub številnim poškodbam verjame v moštvo Antonia Conteja.
    Scott McTominay je v letošnji sezoni na 31 nastopih zabil 9 golov in prispeval štiri podaje. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Galerija
    Scott McTominay je v letošnji sezoni na 31 nastopih zabil 9 golov in prispeval štiri podaje. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Tim Erman
    28. 1. 2026 | 13:50
    28. 1. 2026 | 13:54
    1:56
    A+A-

    Drevi je na sporedu vseh 18 tekem zadnjega kola uvodnega dela Uefine lige prvakov, ko bo jasno, katere ekipe se bodo uvrstile v izločilne boje. Med ekipami, ki bodo danes lovile rezulatat in zadnje vozovnice za naslednji del tekmovanja, je Napoli, s katerim se bo na štadionu Diego Armando Maradona meril Chelsea.

    Pred tekmo je nekdanji makedonski kapetan in napadalec Napolija, Genoe in milanskega Interja Goran Pandev Londončane posvaril pred odličnim Scottom McTominayem. »Kdor ima enega od treh najboljših vezistov v Evropi, pri čemer mislim na McTominaya, si lahko privošči občutek samozavesti. Chelsea je zelo dobra ekipa, vendar Conte ve, kako zmagovati. Maradona lahko ekipo pelje naprej, za vse ostalo bo poskrbel Hojlund,« je povedal Pandev. McTominay je v letošnji sezoni na 31 nastopih zabil 9 golov in prispeval štiri podaje.

    Trener Neapeljčanov, Antonio Conte, bo vodil okrnjen kader, saj ne more računati na veliko poškodovanih igralcev, kot so Kevin de Bruyne, Billy Gilmour in David Neres. A nekdanji makedonski igralec verjame v sinje modre. »Napoli doživlja trenutke kot še nikoli prej. To je neizogibno moštvo v težavah, vendar verjamem vanje,« je dejal Makedonec.

    Vse tekme lige prvakov se bodo danes začele ob 21.00.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norčič je bil v Oberstdorfu jezen, Ammann po telefonu izvedel slabo novico

    Vodilni možje v švicarskih smučarskih skokih so obrazložili odločitev glede izbire skakalcev za bližnje olimpijske igre v Italiji.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 12:01
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Še vedno v igri

    Sanje Zormanovih borcev o polfinalu še žive, se obeta nov čudež?

    Slovenski rokometaši imajo še vedno možnost, da osvojijo kolajno na EHF euru 2026. Danes z Islandijo lovijo dve nagradi: polfinale ali vsaj vstopnico za SP.
    Peter Zalokar 28. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Sramota v Oberstdorfu

    Incident s smučmi na svetovnem prvenstvu je razkril nevarna organizacijska tveganja, pomanjkanje nadzora in vprašljivo odločanje žirije.
    28. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    V Neaplju alarm, za evropsko pomlad šteje le zmaga

    Danes za konec rednega dela vseh 16 tekem hkrati. Italijanski prvaki padli v krizo, povrh imajo veliko zdravstvenih težav.
    Siniša Uroševič 28. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Na derbiju evropskega prvenstva je reprezentanca Uroša Zormana po hudem boju izgubila proti Hrvaški s 25:29. Jutri (15.30) z Islandijo vsaj za vstopnico na SP.
    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    NapoliChelsealiga prvakovSerie AAntonio ConteGoran PandevDiego MaradonaGenoaKevin de Bruyne

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Arktika

    Veliki spopad za vroči sever se šele začenja

    Ameriška grožnja z zasedbo Grenlandije je geostrateško darilo Rusiji in Kitajski.
    Boštjan Videmšek 28. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Danes z Islandijo

    Slovenija – Islandija (15.30): v igri dve nagradi

    Slovenski rokometaši se bodo danes na zadnji tekmi v Malmöju pomerili z Islandci. Zmaga jamči pot na Dansko in vstopnico na SP 2027. Možen tudi polfinale.
    Peter Zalokar 28. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Po predsedniku za zapahe še prva dama

    Potem ko je bil na pet let ječe obsojen nekadnji južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol, je enaka usoda doletela njegovo soporogo Kim Keon Hi.
    28. 1. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tepeš in Hrgota izbrala, kdo potuje v Nemčijo

    Ta konec tedna se bodo na zadnji preizkušnji pred olimpijskimi igrami na skakalnici v Willingenu pomerili smučarski skakalci in skakalke.
    28. 1. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Makedonska legenda Chelsea svari pred izjemnim vezistom

    Goran Pandev, nekdanji makedonski napadalec, ki je igral tudi za Napoli in milanski Inter, kljub številnim poškodbam verjame v moštvo Antonia Conteja.
    Tim Erman 28. 1. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Po predsedniku za zapahe še prva dama

    Potem ko je bil na pet let ječe obsojen nekadnji južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol, je enaka usoda doletela njegovo soporogo Kim Keon Hi.
    28. 1. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tepeš in Hrgota izbrala, kdo potuje v Nemčijo

    Ta konec tedna se bodo na zadnji preizkušnji pred olimpijskimi igrami na skakalnici v Willingenu pomerili smučarski skakalci in skakalke.
    28. 1. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Makedonska legenda Chelsea svari pred izjemnim vezistom

    Goran Pandev, nekdanji makedonski napadalec, ki je igral tudi za Napoli in milanski Inter, kljub številnim poškodbam verjame v moštvo Antonia Conteja.
    Tim Erman 28. 1. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo