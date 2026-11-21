Prehod iz reprezentančnega nogometnega odra na klubskega v 16. kolu 1. SNL ne prinaša velikih bitk, temveč ogrevanje za odločilni jesenski zaključek. Vodilno peterico bo izzvala peterka iz druge polovice, prvi tekmi pa bosta danes v Stožicah in Fazaneriji. Nedeljski termin bodo zapolnili v Ljudskem vrtu in na štadionu Z'dežele, zadnje dejanje pa bo v ponedeljek na Bonifiki.

Ljubljana: Olimpija – Kalcer Radomlje (sodnik Rade Obrenović): »Mali« Radomljani in Grosupeljčani so po načrtih Olimpijinega trenerja Jugoslava Trenčovskega »sparing partnerji« za zadnji letošnji derbi z vodilnimi Koprčani. Šest točk je tako rekoč nuja, že dve izgubljeni bi povsem izničili veliko dobrega, kar so zeleno-beli naredili pred zadnjim reprezentančnim odmorom, navkljub spodrsljaju v Lendavi. Ta pa je odkril naslednjo veliko težavo, ki ni le zeleno-bela: Kako se spremeniti iz branilca v napadalca in pri tem navdušiti z igro? Olimpija je bila v obdobju, ko je z »bunkerjem« lovila priključek s tekmeci, spomladi bo ta pristop neuporaben. Za zadnje tri tekme bo nekje vmes, uspešna pa ... Vsaj proti lokalnima tekmecema!

Dino Kojić in drugi zeleno-beli se po dveh tekmah v gosteh vračajo v Stožice, kjer si ne smejo privoščiti spodrsljaja proti zadnjim Radomljanom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Murska Sobota: Mura – Bravo (Mihael Antić): V Fazaneriji »trdo« delajo, prvi mož Robert Kuzmič po ZDA utrjuje poslovno-partnerske vezi, nogometaši in trener Mitja Mörec pa v slogu »garačev« lovijo vsako točko. Črno-belim ni moč očitati srčnosti in zagnanosti, toda le bojevita Mura ni ideal, ki bi zadovoljeval apetite navijačev, še pred petimi leti 12. igralca šampionske Mure. Gostje iz Ljubljane jim ne bodo pustili »dihati«, bo pa zanimivo videti, ali bo Mörec izbral le bojevnike ali tudi kakšnega mojstra. Na primer jeseni kar precej zapostavljenega Florjana Jevšenaka, ki je proti Koprčanom skrival žogo in kolikor je bilo mogoče držal tudi sredino.

Maribor: Maribor – Nafta (Martin Matoša): Vijolični so po zaušnicah največjih tekmecev potrebovali odmor bolj kot karkoli drugega, ali jim je koristil, bodo odgovorili Lendavčani. Od tekmecev za prvaka imajo Mariborčani najbolj ugoden spored do konca, zato zadnji porazi niso bili le boleči, temveč tudi »šola za naprej«. Še posebej za selektorja Zlatka Zahovića in izvajalca teorije v prakso Darka Milaniča. Ampak jasno je, zlepa ali zgrda, le devet točk pride v poštev. Z njimi bodo šli v novo leto šampionsko nabrušeni, s šestimi ali sedmimi pa z glavoboli. Pa še, prvič po vrnitvi v Ljudski vrt bo v kadru Petar Stojanović. Zdrav bo okrepitev ne glede na to, da ne bo več neulovljiv šprinter in za tekmece nadležna tečnoba.

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Celje: Celje – Brinje Grosuplje (Damjan Novarlić): Celjani so za finiš sezone, ki se dejansko lahko spremeni v sanjskega, ujeli šampionski ritem, toda skrbi z igrišča so se preselile na vodstveno raven. Predsednik Valerij Kolotilo je, med vrsticami, dal vedeti, da gre kapital vlagateljev lahko tudi drugam, če s partnerji na magistratu ne bo dosegel dogovora. Ko se bodo vroče glave na obeh straneh ohladile, bo odleglo vsem. Za dobrobit celjskega nogometa in zaenkrat še mesta prvakov.

Koprčani šele čaka peklenski zaključek leta. FOTO: Rok Veberič

Koper: Koper – Aluminij (Alen Bubek): Tudi Koprčanom so »mali« vzeli preveč točk. Kidričani so v prvem dvoboju doma res izgubili, ampak tudi presenečenja ni mogoče odpisati. Toda vse bodo imeli v rokah in nogah Koprčani, vključno s srečo. Kakovost igralcev, od prvega v vratih Luke Baša do najstarejšega Josipa Iličića, in predvsem igre je pod taktirko Milana Anđelkovića zelo blizu šampionske. A Kidričani imajo sposobnost, da lahko taktično, tehnično in tekaško izpeljejo tekmo po svojih željah.