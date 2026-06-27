Mali Zelenortski otoki v izločilnih bojih proti véliki Argentini, slovo Urugvaja

Na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi sta se iz skupine H v izločilne boje uvrstili nogometaši iz Španije in Zelenortskih otokov. Prvi so v Guadalajari premagali Urugvajce z 1:0, drugi pa so se v Houstonu s tekmeci iz Savdske Arabije razšli brez golov.

Španija se bo v izločilnih bojih pomerila z Avstrijo ali Alžirijo, medtem ko Zelenortske otoke čaka obračun proti branilki naslova iz Argentine. Od letošnjega turnirja se poslavlja dvakratni svetovni prvak iz Urugvaja, identično usodo je doživel tudi na mundialu pred štirimi leti v Katarju.

Španija je v svoji skupini osvojila prvo mesto, za drugo zmago pa je v 42. minuti z močnim strelom poskrbel Alex Baena. Pri zadetku mu je z nerodnim posredovanjem pomagal tudi urugvajski vratar Fernando Muslera, ki je žogo ujel, a mu je spolzela in končala v mreži.

V južnoameriškem taboru so bili izjemno razočarani po slovesu od letošnjega turnirja. Znani argentinski strokovnjak na klopi Urugvaja Marcelo Bielsa je dejal, da njegovi varovanci niso bili dovolj učinkoviti pri izkoriščanju priložnosti, v isti sapi pa dodal: »Zaslužili smo si sedem točk, osvojili pa smo le dve.«

Nogometna evforija je prevzela celotno državo, ki ima vsega skupaj zgolj pol milijona prebivalcev. FOTO: Queila Fernandes/Afp

Novinci na svetovnih prvenstvih z Zelenortskih otokov so se v svojem krstnem nastopu uvrstili v izločilne boje. V skupinskem delu so trikrat remizirali, po remijih proti Špancem in Urugvajcem danes v Houstonu še proti tekmecem iz Bližnjega Vzhoda.

Nogometaši iz tretje najmanjše države po številu prebivalcev, ki je kadar koli nastopila na svetovnem prvenstvu, po tekmi v Teksasu niso mogli zadržati solz, enako pa je veljalo tudi za številne njihove navijače v domovini.

»Če sem iskren, imam občutek, da živim sanje,« je za televizijske postaje dejal vezist Deroy Duarte, medtem ko je selektor Bubista, ki je na novinarsko konferenco prišel ogrnjen z zastavo svoje države, dodal: »Ves čas smo verjeli, da se lahko uvrstimo tako daleč. Ponosni smo, svetu smo znova dokazali svojo srčnost. Za nas ni nič nemogoče.«

Danes bosta še tekmi v skupini G med Egiptom in Iranom ter Novo Zelandijo in Belgijo, ob 23. uri pa se bosta začeli še zadnji tekmi v skupini L. Para sta Panama - Anglija in Hrvaška - Gana.