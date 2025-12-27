Favorizirana trojica se je konkretno namučila, končno prvenec Floriana Wirtza

Po nepopolnem zadnjem letošnjem kolu angleške premier lige je v vodstvu še vedno londonski Arsenal, ki ima dve točki prednosti pred Manchester Cityjem. Do težko prigarane zmage tudi Liverpool, sobotni program na Otoku pa se končuje z derbijem med Chelseajem in Aston Villo.

Po več kot tisoč minutah igre je Florian Wirtz končno zadel na Otoku

Liverpool, udarno enajsterico rdečih sta ob prihodu na igrišče pospremila otroka pokojnega Dioga Jote, je kar štirideset minut napadal vrata zadnjeuvrščenih volkov iz Wolverhamptona, zadetek pa je po mojstrski podaji Jeremyja Frimponga dosegel Ryan Gravenberch. Le minuto kasneje je četa Arneja Slota podvojila svojo prednost, končno pa je svoj prvi zadetek na Otoku dosegel nemški vezist Florian Wirtz. Zanj je potreboval več kot tisoč minut igre, tokrat pa ga je z izvrstno podajo nagradil izjemni Francoz Hugo Ekitike.

V drugem polčasu so veliko bolje odigrali nogometaši Wolverhampton Wolves, ki so po zadetku Santiaga Buena v 51. minuti dobili krila. Tudi v zaključku tekme so bili gostje na Anfieldu zelo nevarni, a ni jim uspelo doseči zmagovitega zadetka in tako ostajajo zacementirani na zadnjem mestu lige.

Arsenal se je konkreno namučil

Tudi londonski Arsenal se je konkretno namučil za tri točke. Čeprav so vodilni na lestvici premier league po zadetku Martina Odegaarda povedli že v 14. minuti, so na štadionu Emirates priložnosti imeli tudi gostje. Arsenal je prednost povišal v 52. minuti, po strelu Declana Riceja je avtogol dal Georginho Rutter. Galebi so dobili nekaj upanja v 64. minuti, lep zadetek je vknjižil Diego Gomez. Rezultat se do konca tekme ni spremenil in »gunners« ostajajo na prvem mestu angleške lige.

Manchester City na zanimivi tekmi boljši od Notthingham Foresta

Nekaj ur so na prvem mestu lestvice doživeli nogometaši Manchester Cityja, ki so premagali Nottingham Forest. Zmago z 2:1 je zrežiral odlično razpoloženi Francoz Rayan Cherki, ki je sprva podal za prvi zadetek Tijjanija Reijndersa, nato pa je z lepim golom postavil končni izid.

Manchester City je po skromnejšem začetku sezone počasi spezal na sam vrh. FOTO: Ben Stansall/AFP

Edini zadetek za Nottingham Forest, ki je bil celotno tekmo slabši nasprotnik, je v 54. minuti dosegel Omari Hutchinson. »Ko pridejo tekme, potrebujemo le eno stvar: zmago. Nujno potrebujemo točke, saj je prvenstvo zelo dolgo in tako naporno, zato je današnja zmaga pomembna,« je dejal junak tekme Cherki.

Brentford je doma po hat-tricku Kevina Schadeja s 4:1 ugnal Bournemouth, izkušeni Raul Jimenez je Fulhamu prinesel tri točke na tekmi z West Hamom, brez zadetkom pa se je končal obračun med Burnleyjem in Evertonom. Jutri sta na sporedu še dve tekmi; Leeds razpoloženega Jake Bijola se bo ob 15. uri srečal s Southamptonom, na londonskem derbiju pa zvečer Crystal Palace gosti Tottenham.

Sobotno dogajanje na Otoku se zaključuje z derbijem kroga med Chelseajem in Aston Villo.