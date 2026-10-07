Manchester City je preiskovala tudi kraljeva davčna uprava

Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi, ki so jo opravljali leta 2018, niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta.

Kot je poročal britanski finančni časnik, je britanska davčna uprava preverjala, ali je klub uporabljala zapletene finančne mehanizme za zmanjševanje davčnih obveznosti. Preiskavo je začela v drugi polovici leta 2018 na podlagi v medijih objavljene klubske korespondence, do katere se je sicer z računalniškim vdorom dokopal žvižgač Rui Pinto.

Pri tem HMRC ni domnevala, da gre za namerno zavajanje, preiskava pa doslej še ni prinesla nobenih ukrepov, a hkrati ni bila uradno zaprta, je poročanje Financial Timesa povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Klub navedbe zanika in je v vložil pritožbo zoper odločitev neodvisne komisije. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Na vprašanja AFP HMRC sicer ni želela komentirati navedb v Financial Times, ker naj bi šlo za zaupne davčne podatke. Neodvisna komisija, ki jo je sklicala angleška liga, je po dolgoletni preiskavi ugotovila, da je klub med sezonama 2009/10 in 2017/18 sistematično kršil finančna pravila s pomočjo navideznih sponzorskih pogodb.

Vrednost finančnih mahinacij, s katerimi so meščani umetno napihovali svoje prihodke in skrivali dejanske stroške pred regulatorji, znaša več kot milijardo evrov (natančneje okoli 900 milijonov britanskih funtov oziroma 1,05 milijarde evrov). Klub navedbe sicer zanika in je v torek vložil pritožbo zoper odločitev neodvisne komisije.

O pritožbi bo zdaj odločal povsem nov, tričlanski pritožbeni senat. Podobno kot pri v primerih Evertona in Nottingham Foresta se bo ta postopek odvil, preden bodo uradno potrjene in izrečene končne sankcije.