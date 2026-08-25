Manchester City gre z rekordno polno malho po Argentinca

Zakaj v nogometnem poslu velja, da so vrednost kluba nogometaši in ne klub? Na to vprašanje je na najboljši možni način v letošnjem prestopnem roku odgovoril Manchester City. Angleški podprvak je bil v minulih letih pod taktirko Pepa Guradiole vselej pri vrhu največjih zapravljivcev, letos je zasedel vrh na seznamu klubov z največjim zaslužkom od prodaje igralcev.

Vodstvo Manchester Cityja je res opravilo izjemno prodajno delo. Z odhodi osmih pomembnih nogometašev je v klubsko blagajno pospravil kar 391,5 milijona evrov, s čimer je postavil nov svetovni rekord po prihodkih od prodaje igralcev v enem prestopnem roku.

Seznam odhodov je bil sklenjen ta teden, ko sta klub zapustila še Omar Marmoush in Nico González.

Seštevek osnovnih odškodnin, bonusov in dogovorjenih obveznosti, je Cityju navrgel kar 391,5 milijona evrov prihodkov, kar naj bi bil najvišji znesek, ki ga je katerikoli klub v zgodovini nogometa v enem samem prestopnem roku zaslužil s prodajo igralcev. Pri čemer vanj niso vključeni niti prihranki pri plačah nogometašev, ki so klub zapustili kot prosti igralci. Med njimi sta tudi Bernardo Silva, ki je odšel v Real Madrid, in John Stones, ki bo kariero nadaljeval pri Interju.

Manchester City, ki je sezono v nagleškem prvesntvu odprl z zmago z 2:1, se bo zdaj vrnil na nogometno tržnico kot kupec, njegova glavna tarča je Argentinec pri Chesleaju Enzo Fernández.