Angleški velikan v težavah: grozi mu selitev v peto ligo in odvzem vseh naslovov

Manchester City se je po odločitvi neodvisne komisije znašel pred negotovo prihodnostjo. Angleški prvak je bil spoznan za odgovornega za skoraj vse očitane kršitve finančnih pravil premier lige, zdaj pa se pozornost seli k vprašanju, kakšna kazen bi lahko doletela enega najuspešnejših evropskih klubov zadnjih let.

City vztraja, da ni ravnal nepravilno, in napoveduje nadaljevanje pravne bitke. Toda med možnimi sankcijami se omenjajo denarna kazen, odvzem točk, odvzem naslovov in celo izključitev iz premier lige. Prav zadnji scenarij bi lahko sprožil zapleten položaj, saj City v primeru izključitve ne bi samodejno postal član druge angleške lige.

Če bi ga vodstvo premier lige izključilo iz tekmovanja, bi moral klub iz Manchestra zaprositi za članstvo v English Football League (EFL), ki upravlja championship ter tretjo in četrto kakovostno raven angleškega nogometa. EFL bi nato odločila, ali City sprejme in v katero tekmovanje ga uvrsti. Ob tem ga po navedbah britanskih medijev nič ne zavezuje, da mora prošnji ugoditi.

V skrajnem primeru bi tako eden najbogatejših nogometnih klubov na svetu lahko ostal zunaj prvih štirih ravni angleškega nogometa. Naslednja možnost bi bila prošnja za sprejem v National League, peti kakovostni razred. Takšen razplet sicer velja za malo verjetnega, vendar ponazarja razsežnost negotovosti glede morebitne kazni.

Precej enostavnejši bi bil scenarij z velikim odvzemom točk. Če bi bila kazen dovolj visoka, bi City izpadel iz premier league, vendar bi naslednjo sezono začel v championshipu. Pri neposredni izključitvi iz lige pa njegove nadaljnje tekmovalne poti ne bi določala zgolj premier liga.

Dodatne težave bi nastale, če bi bila izključitev izrečena sredi sezone. V tem primeru bi se odprla vprašanja že odigranih tekem, preostalih obveznosti Cityja in regularnosti tekmovanja. Klub bi lahko ostal brez možnosti igranja uradnih ligaških tekem do začetka naslednje sezone.

Primer izhaja iz preiskave poslovanja Manchester Cityja v obdobju, ki sega vse do sezone 2009/10. Skupno število očitkov je pozneje naraslo na 130. Med drugim se nanašajo na domnevno nepravilno prikazovanje finančnih podatkov o sponzorskih prihodkih in povezanih osebah, podatke o plačilih trenerjem in igralcem, spoštovanje Uefinih finančnih pravil ter sodelovanje kluba v preiskavi premier lige.

Vodstvo Cityja kljub odločitvi komisije ostaja prepričano, da bo na koncu postopka dokazalo svoj prav. Izvršni direktor Ferran Soriano je na srečanju predstavnikov evropskih klubov v Københavnu poudaril, da se klub z očitki bori že osem let in da se postopek še ne bo kmalu končal.

Njegove besede kažejo, da se City pripravlja na nadaljnje pravne postopke in ne namerava sprejeti dokončnega razpleta, dokler ne bo izčrpal možnosti za izpodbijanje odločitve. Klub obenem opozarja, da zaradi pravil o zaupnosti podrobneje ne more javno predstaviti svojih argumentov.