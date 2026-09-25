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Nogomet

Manchester City kriv pri 114 od 115 obtožbah, grozi mu tudi izključitev iz lige

Kazen še ni določena in vse možnosti ostajajo odprte. Angleški velikan se bo po pričakovanjih na odločitev pritožil.
Manchester City čaka odločitev o sankcijah po razsodbi v dolgoletnem sporu s premier ligo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Manchester City čaka odločitev o sankcijah po razsodbi v dolgoletnem sporu s premier ligo. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
B. P.
25. 9. 2026 | 16:57
25. 9. 2026 | 16:59
5:18
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Manchester City je bil spoznan za krivega pri skoraj vseh obtožbah zaradi kršenja finančnih pravil premier lige, poroča Athletic. Po njihovih informacijah je neodvisna komisija v prid angleške lige odločila pri 114 od skupno 115 obtožb.

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Gre za odločitev, na katero angleški nogomet čaka že več let. City je bil februarja 2023 obtožen po štiriletni preiskavi premier lige, očitki pa so se nanašali predvsem na obdobje med letoma 2009 in 2018.

Uradna razsodba za zdaj še ni bila objavljena, prav tako ni znano, kakšna kazen bi lahko doletela klub. Pri Cityju medtem poudarjajo, da postopek še ni zaključen.

Kazen še ni določena

Athletic poroča, da sankcije še niso bile določene in da ostajajo odprte različne možnosti. Pravila premier lige neodvisni komisiji omogočajo izrek denarne kazni, odvzem točk in druge športne sankcije, v najskrajnejšem primeru tudi izključitev iz tekmovanja.

To pa še ne pomeni, da bo morebitna kazen začela veljati takoj. City se bo po pričakovanjih na odločitev pritožil.

Obe strani imata za vložitev pritožbe 14 dni. V tem primeru bi zadevo prevzela nova tričlanska komisija, morebitna športna kazen pa bi se lahko dodatno zamaknila. Odločitev pritožbene komisije bi bila nato dokončna, City pa se v nasprotju s svojim nekdanjim sporom z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) ne bi mogel obrniti na Mednarodno športno razsodišče (Cas).

City vztraja: Postopek še ni končan

Manchester City je vse očitke od njihove objave zavračal in vztrajal, da ima dovolj dokazov za svojo nedolžnost. Tudi po najnovejšem poročanju se njegovo stališče ni spremenilo.

»Postopek premier lige še vedno poteka, zaključiti je treba še pomembne dele, zadeva pa je predmet stroge zaupnosti. Stališče Manchester Cityja zato ostaja skladno z izjavo kluba iz februarja 2023,« so sporočili iz kluba.

Dodali so, da so v zadnjih osmih letih spoštovali predpisani postopek v prepričanju, da bosta vodstvo in izvršni organ premier lige delovala kot neodvisen in nepristranski regulator.

City je že februarja 2023 ob vložitvi obtožb sporočil, da ga je odločitev premier lige presenetila. Takrat je pozdravil možnost, da primer pregleda neodvisna komisija, in zatrjeval, da ima obsežen nabor dokazov, ki potrjujejo njegovo stališče.

Primer se je začel z razkritji Der Spiegla

Preiskava sega v leto 2018, ko je nemški Der Spiegel objavil interne dokumente Manchester Cityja. Premier liga je nato začela preiskovati morebitne kršitve finančnih pravil, februarja 2023 pa klub napotila pred neodvisno komisijo.

Jedro očitkov se nanaša na finančne informacije, ki jih je City ligi posredoval v obdobju med letoma 2009 in 2018. Klub je bil med drugim obtožen posredovanja netočnih finančnih podatkov, nepravilnosti pri prihodkih od sponzorjev in plačilih igralcem ter trenerjem, kršenja Uefinih pravil finančnega fair playa in pravil premier lige o dobičkonosnosti in vzdržnosti. 

Zaslišanje pred neodvisno komisijo se je začelo septembra 2024 in trajalo približno 12 tednov, končalo pa se je decembra istega leta. Nato sta sledili skoraj dve leti čakanja na odločitev.

Pod Mansourjem osvojili skoraj vse

Primer je zaradi obsega in obdobja, ki ga zajema, eden najpomembnejših disciplinskih postopkov v zgodovini premier lige. City je prav po prihodu šejka Mansourja bin Zayeda Al Nahyana in njegove skupine Abu Dhabi United Group leta 2008 postal ena najuspešnejših ekip angleškega nogometa.

V tem obdobju je osvojil osem naslovov angleškega prvaka, štiri pokale FA, sedem ligaških pokalov in leta 2023 prvič tudi ligo prvakov.

City se je zaradi finančnih pravil znašel v velikem sporu že pred šestimi leti. Uefa ga je februarja 2020 zaradi resnih kršitev finančnega fair playa za dve sezoni izključila iz evropskih tekmovanj in mu naložila 30 milijonov evrov kazni.

Pet mesecev pozneje je Cas prepoved igranja v Evropi odpravil. Presodil je, da del očitanih kršitev ni bil dokazan, del pa je zastaral. City je bil kljub temu spoznan za krivega nesodelovanja z Uefo in je moral plačati deset milijonov evrov.

Na to, kakšna kazen ga čaka tokrat, pa bo treba še nekoliko počakati.

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