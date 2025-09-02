Manchester City opravil vratarsko rošado

Angleški prvoligaš Manchester City je potrdil podpis pogodbe z italijanskim vratarjem Gianluigijem Donnarummo iz francoskega PSG na zadnji dan zadnjega prestopnega roka. Donnarumma se je s Cityjem dogovoril za petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 12 mesecev, je potrdilo vodstvo kluba.

City je za 26-letnega Donnarummo, ki avgusta ni zaigral na tekmi evropskega superpokala v Vidmu, kar je dodatno okrepilo govorice o njegovem odhodu iz Pariza, odštel približno 35 milijonov evrov. Medtem pa se je 32-letni brazilski vratar Ederson po osmih letih v Manchester Cityju, s katerim je osvojil 18 lovorik, pridružil turškemu Fenerbahčeju.

Finančne podrobnosti prestopa niso znane, vendar angleški mediji poročajo, da se je turški klub strinjal s plačilom odškodnine v višini slabih 14 milijonov evrov. Ederson je v City prišel iz Benfice leta 2017 in bil eden ključnih igralcev pod vodstvom Pepa Guardiole v najuspešnejšem obdobju v zgodovini kluba.

Ederson je sodeloval pri šestih državnih naslovih, dveh pokalih, treh superpokalih, zgodovinskem prvem pokalu v ligi prvakov, evropskem superpokalu in klubskem svetovnem prvenstvu. Trikrat je osvojil nagrado zlata rokavica za najboljšega vratarja angleškega prvenstva, leta 2023 pa je osvojil tudi nagrado Fife za najboljšega vratarja.

Klub iz Manchestra je v začetku poletja pripeljal tudi vratarja Burnleyja Jamesa Trafforda, ki je doslej začel med vratnicama na vseh treh tekmah nove sezone premier league. Medtem se je City z Interjem Milanom dogovoril za švicarskega branilca Manuela Akanjija o posoji z možnostjo odkupa.