Manchester City po enajstmetrovkah do superpokala

Evropski superpokal je za najboljše klube uvod v evropsko nogometno sezono, medtem ko slovenski klubi že nekaj časa nastopajo v kvalifikacijah. Za prvo evropsko lovoriko sezone sta se tokrat pomerila zmagovalec lige prvakov Manchester City in Sevilla, ki je bila najboljša v evropski ligi. Po enajstmetrovkah so se lovorike razveselili Angleži.

Tekma se je začela previdno na obeh straneh, Manchester City je imel skoraj 70 odstotkov časa žogo v svoji posesti, a je bila njihova prevlada jalova. V 25. minuti je za premalo odločno igro moštva Pepa Guardiole sledila kazen, predložek s strani je izkoristil Youssef En Nesyri, ki je preskočil Nathana Akeja in žogo z glavo poslal v mrežo.

Po prejetem zadetku se je City nekoliko prebudil, stopili so še bližje vratom Seville, a s tem odprli veliko prostora za protinapade, iz katerih so bili Andaluzijci zelo nevarni. Do polčasa golov ni bilo več, tudi v drugem se je zgodba na zelenici ponovila, bližje zadetku pa je bila Sevilla, a je Ederson z nekaj fantastičnimi obrambami rešil City.

Palmer izenačil, Gudelj odločil

Nagrada za vztrajno igro na sredini igrišča je prišla v 63. minuti, ko je predložek Rodrija s strelom z glavo prek Yacina Bonoja izkoristil mladi Cole Palmer. Izenačujoči zadetek jim je dal krila, sledile so minute popolne prevlade sinjemodrih, ki pa niso našli poti do mreže Bonoja, tudi na drugi strani pa je Sevilla nanizala nekaj bliskovitih protinapadov, s katerimi so razgalili vrzeli v zvezni in zadnji vrsti Cityja, ki še zdaleč nista zbujali zaupanja.

Odločilna enajstmetrovka Gudlja, ki je končala v prečki. Foto Alkis Konstantinidis/Reuters

Do konca rednega dela zadetkov ni bilo več, po spremembi pravil pa v Pireju nismo gledali niti podaljškov, takoj so bile na vrsti enajstmetrovke. Pri teh so bili strelci zelo zanesljivi, v prvi štirih serijah vratarja na obeh straneh nista imela možnosti, nato je bil pri strelu kapetana Cityja Kyla Walkerja Bono zelo blizu obrambi, a mu je žoga zdrsnila v mrežo.

Milan Gudelj je bil pod pritiskom, moral je zadeti, da bi Sevillo ohranil pri življenju, a ni zdržal, žogo je z močnim strelom poslal v prečko in lovorike so se razveselili nogometaši Cityja. Zmaga je bila zaslužena, čeprav je nekajkrat visela v zraku - ManCity je imel 70 odstotkov igre žogo v svojih nogah, razmerje v strelih je bilo 23:8, v strelih na gol pa 7:4.

Manchester City – Sevilla 2:1 (0:1)*

Palmer 62; En Nesyri 25.

*po streljanju enajstmetrovk