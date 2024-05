Manchester City pred vrati novega šampionskega slavja

Nogometaši Manchestra Cityja so vstopili v sezono kot udarni favoriti doma in natujem, potem ko so izpadli v četrtfinalu lige prvakov proti Realu, pa so začeli iskati tolažbo v boju za novo domačo lovoriko. Dolgo je bilo mogoče spremljati njegov troboj z Arsenalom in Liverpoolom, toda slednji silovitega ritma ni zdržal, Arsenal pa je v ta zadnji teden domače sezone vstopil s točko prednosti pred Cityjem.

A pred slednjim je bila še zaostala tekma pri Tottenhamu in po pričakovani dinamični predstavi je osvojil vse tri točke. Lahko bi bilo tudi drugače, toda gostitelji so bili pri svojih priigranih priložnostih neučinkoviti, po 1.polčasu brez golov pa je nato zablestel norveški zvezdnik Erling Haaland, v 51.minuti zabil najprej gol iz igre, nato pa v uvodni minutisodnikovega podaljška še iz enajstmetrovke za zmago svojega moštva z 2:0 in na stežaj odprta vrata k šampionski lovoriki.

V zadnjem nedeljskem kolu bo City igral doma z West Hamom,Arsenal pa, prav tako na domačem igrišču, z Evertonom.