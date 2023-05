Manchester City se bliža angleškemu naslovu tudi s pomočjo Arsenala

Nogometaši Manchester Cityja so v 36. kolu angleškega prvenstva v gosteh premagali Everton s 3:0 in naredili velik korak proti novemu državnemu naslovu. Na roko mu je šel tudi izid drugouvrščenega Arsenala. Londončani so danes doma izgubili proti Brightonu z 0:3.

Aduti trenerja Pepa Guardiole imajo zdaj na vrhu prvenstvene lestvice s tekmo manj štiri točke prednosti pred Arsenalom, do konca pa sta še dve koli. Tretja in četrta sta Newcastle in Manchester United, ki imata po 66 točk.

Pri sinje modrih je danes blestel Ilkay Gündogan. Ta je v 37. minuti popeljal City v vodstvo, dve minuti zatem pa podal Erlingu Haalandu. Po dobrih petih minutah nadaljevanja je bil nemški vezist znova natančen in postavil končnih 3:0.

Arsenal je imel možnost, da se Cityju znova približa na točko zaostanka, a mu je načrte prekrižal letos sijajni Brighton. Gostje z južne angleške obale so povedli na začetku drugega polčasa, ko je zadel Julio Enciso. Ob koncu dvoboja sta zadela še Deniz Undav in Pervis Estupinan.