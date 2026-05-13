Manchester City še ni vrgel puške v koruzo

Še dva kroga sta do konca angleškega prvenstva, boj za naslov prvaka pa še ni odločen. Prednost ima znova Arsenal, po sredinem večeru pa znaša le še dve točki. Manchester City je premagal Crystal Palace s 3:0 (Semenyo, Marmoush, Savinho) in poskrbel, da v Londonu ne dihajo mirno.

Ta konec tedna bo City s Chelseajem igral v finalu pokala FA, Arsenal pa bo v ponedeljek proti Burnleyju poskušal narediti predzadnji korak k tako želenemu naslovu državnih prvakov. Zadnjo prvenstveno tekmo bo Arsenal odigral prav proti Crystal Palaceu, City pa čakata na papirju težji tekmi z Bournemouthom in Aston Villo, ki se oba še borita za nastop v ligi prvakov.

Sreda je bila sicer tudi v tujini v znamenju pokalnih tekem, na Hrvaškem se naslova veseli Miha Zajc z Dinamom, ki je z 2:0 premagal Rijeko, v Italiji je Inter z 2:0 premagal Lazio.